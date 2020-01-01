У Луцьку на адміністрацію магазинів, територія яких була закидана сміття, склали припис. ФОТО
Сьогодні, 16:07
В ході перевірки інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту мунварти Луцькради виявив жахливе засмічення території, прилеглої до магазину «Домашній» та «Домус», що на вулиці Загородня, 4.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Суб’єктам господарювання видали припис згідно з п.п. 2.5.5.1.1 правилами благоустрою міста Луцька з вимогою привести територію до належного вигляду у встановлений термін. Відповідальні особи відразу приступили до прибирання та оперативно виконали умови припису.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Суб’єктам господарювання видали припис згідно з п.п. 2.5.5.1.1 правилами благоустрою міста Луцька з вимогою привести територію до належного вигляду у встановлений термін. Відповідальні особи відразу приступили до прибирання та оперативно виконали умови припису.
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