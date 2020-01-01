У Луцьку на адміністрацію магазинів, територія яких була закидана сміттям, склали приписи. ФОТО





Про це



Суб’єктам господарювання видали припис згідно з п.п. 2.5.5.1.1 правилами благоустрою міста Луцька з вимогою привести територію до належного вигляду у встановлений термін. Відповідальні особи відразу приступили до прибирання та оперативно виконали умови припису.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ході перевірки інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту мунварти Луцькради виявив жахливе засмічення території, прилеглої до магазину «Домашній» та «Домус», що на вулиці Загородня, 4.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Суб’єктам господарювання видали припис згідно з п.п. 2.5.5.1.1 правилами благоустрою міста Луцька з вимогою привести територію до належного вигляду у встановлений термін. Відповідальні особи відразу приступили до прибирання та оперативно виконали умови припису.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію