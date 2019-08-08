вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій автівки, який на переході у Луцьку збив жінку, відбувся умовним покаранням

Водій автівки, який на переході у Луцьку збив жінку, відбувся умовним покаранням
В обласному центрі Волині водій «Ford Mustang», який на переході збив жінку, відбувся умовним покаранням.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські Новини.

Так, 2 вересня минулого року обвинувачений, рухаючись вулицею Рівненською в напрямку проспекту Відродження на автомобілі «Ford Mustang», допустив наїзд на жінку, яка здійснювала перехід проїзної частини дороги по нерегульованому пішохідному переході з права на ліво відносно руху автомобіля. Відзначимо, що водій рухався зі швидкістю близько 40 кілометрів на годину.

Внаслідок ДТП жінка отримала численні травми, зокрема черепно-мозкову травму та переломи.

Допитаний у суді водій свою вину визнав. Він зазначив, що відшкодував збитки потерпілій, розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.

Натомість потерпіла відзначила, що не має претензій до обвинуваченого. Вона просила суд не позбавляти його волі та водійського посвідчення.

Тож суд змінив покарання у виді трьох років позбавлення волі на рік умовного.

Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, суд, аварія, умовний термін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
Синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні
Сьогодні, 13:09
Зеленський присвоїв почесне звання лікарці з Луцька
Сьогодні, 12:34
Водій автівки, який на переході у Луцьку збив жінку, відбувся умовним покаранням
Сьогодні, 12:02
На підприємців, які незаконно розміщували сігвеї та гіроскутери у центральному парку Луцька, склали протоколи
Сьогодні, 11:19
45 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 24 серпня
Сьогодні, 10:37
Схожі новини
Водій, який на смерть збив жінку на переході у Луцьку, відсидить 3 роки у тюрмі Водій, який на смерть збив жінку на переході у Луцьку, відсидить 3 роки у тюрмі
02 червень, 09:43
Водій, який «під мухою» на смерть збив пішохода в Луцьку, відбувся умовним Водій, який «під мухою» на смерть збив пішохода в Луцьку, відбувся умовним
28 березень, 16:50
Винуватець аварії, у якій загинула четвертокласниця з Луцька, повністю визнає свою вину Винуватець аварії, у якій загинула четвертокласниця з Луцька, повністю визнає свою вину
04 лютий, 16:30
Водію, який на переході у Луцьку збив на смерть молоду жінку, дали 4 роки тюрми Водію, який на переході у Луцьку збив на смерть молоду жінку, дали 4 роки тюрми
08 серпень, 2019, 14:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні
Сьогодні, 13:09
 0
Зеленський присвоїв почесне звання лікарці з Луцька
Сьогодні, 12:34
 0
Водій автівки, який на переході у Луцьку збив жінку, відбувся умовним покаранням
Сьогодні, 12:02
 0
На підприємців, які незаконно розміщували сігвеї та гіроскутери у центральному парку Луцька, склали протоколи
Сьогодні, 11:19
 0
45 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 24 серпня
Сьогодні, 10:37
 0
Медіа
відео
1/8