Водій автівки, який на переході у Луцьку збив жінку, відбувся умовним покаранням
Сьогодні, 12:02
В обласному центрі Волині водій «Ford Mustang», який на переході збив жінку, відбувся умовним покаранням.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські Новини.
Так, 2 вересня минулого року обвинувачений, рухаючись вулицею Рівненською в напрямку проспекту Відродження на автомобілі «Ford Mustang», допустив наїзд на жінку, яка здійснювала перехід проїзної частини дороги по нерегульованому пішохідному переході з права на ліво відносно руху автомобіля. Відзначимо, що водій рухався зі швидкістю близько 40 кілометрів на годину.
Внаслідок ДТП жінка отримала численні травми, зокрема черепно-мозкову травму та переломи.
Допитаний у суді водій свою вину визнав. Він зазначив, що відшкодував збитки потерпілій, розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.
Натомість потерпіла відзначила, що не має претензій до обвинуваченого. Вона просила суд не позбавляти його волі та водійського посвідчення.
Тож суд змінив покарання у виді трьох років позбавлення волі на рік умовного.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські Новини.
Так, 2 вересня минулого року обвинувачений, рухаючись вулицею Рівненською в напрямку проспекту Відродження на автомобілі «Ford Mustang», допустив наїзд на жінку, яка здійснювала перехід проїзної частини дороги по нерегульованому пішохідному переході з права на ліво відносно руху автомобіля. Відзначимо, що водій рухався зі швидкістю близько 40 кілометрів на годину.
Внаслідок ДТП жінка отримала численні травми, зокрема черепно-мозкову травму та переломи.
Допитаний у суді водій свою вину визнав. Він зазначив, що відшкодував збитки потерпілій, розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.
Натомість потерпіла відзначила, що не має претензій до обвинуваченого. Вона просила суд не позбавляти його волі та водійського посвідчення.
Тож суд змінив покарання у виді трьох років позбавлення волі на рік умовного.
Головне фото - ілюстративне
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