Водій автівки, який на переході у Луцьку збив жінку, відбувся умовним покаранням

який на переході збив жінку, відбувся умовним покаранням.



Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області,



Так, 2 вересня минулого року обвинувачений, рухаючись вулицею Рівненською в напрямку проспекту Відродження на автомобілі «Ford Mustang», допустив наїзд на жінку, яка здійснювала перехід проїзної частини дороги по нерегульованому пішохідному переході з права на ліво відносно руху автомобіля. Відзначимо, що водій рухався зі швидкістю близько 40 кілометрів на годину.



Внаслідок ДТП жінка отримала численні травми, зокрема черепно-мозкову травму та переломи.



Допитаний у суді водій свою вину визнав. Він зазначив, що відшкодував збитки потерпілій, розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.



Натомість потерпіла відзначила, що не має претензій до обвинуваченого. Вона просила суд не позбавляти його волі та водійського посвідчення.



Тож суд змінив покарання у виді трьох років позбавлення волі на рік умовного.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині водій «Ford Mustang»,, відбувся умовним покаранням.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські Новини.Так, 2 вересня минулого року обвинувачений, рухаючись вулицею Рівненською в напрямку проспекту Відродження на автомобілі «Ford Mustang», допустив наїзд на жінку, яка здійснювала перехід проїзної частини дороги по нерегульованому пішохідному переході з права на ліво відносно руху автомобіля. Відзначимо, що водій рухався зі швидкістю близько 40 кілометрів на годину.Внаслідок ДТП жінка отримала численні травми, зокрема черепно-мозкову травму та переломи.Допитаний у суді водій свою вину визнав. Він зазначив, що відшкодував збитки потерпілій, розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.Натомість потерпіла відзначила, що не має претензій до обвинуваченого. Вона просила суд не позбавляти його волі та водійського посвідчення.Тож суд змінив покарання у виді трьох років позбавлення волі на рік умовного.

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