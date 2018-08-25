Зеленський присвоїв почесне звання лікарці з Луцька

Володимир Зеленський під час урочистостей на Софійській площі з нагоди 29-ї річниці Незалежності вручив низку державних нагород.



Про це



Так, лікарка амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2 комунального підприємства "Луцький центр первинної медичної допомоги" Черкавська Альона Олександрівна отримала звання "Заслужений лікар України".



Також почесні звання та нагороди, зокрема, отримали:

- Український поет, драматург, сценарист Юрій Рибчинський - Героя України.

- Генеральний конструктор - генеральний директор Державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» Коростельов Олег - Героя України,

- Почесному президентові громадської організації "Федерація стронгмену Україн Вірастюку Василю Ярославовичу присвоєне почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

- Вчений, викладач Дайнеко Валентина - звання заслужений вчитель України.

- Солістка опери - провідний майстер сцени державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Григоровича Шевченка» Монастирська Людмила нагороджена Орденом княгині Ольги 3 ступеня.

- Артист, співак, композитор, музикант і режисер Хома Михайло отримав звання заслужений артист України.

- лідер гурту Brutto, співак, композитор Міхалок Сергій - звання заслужений артист України.

- Лікарка відділення комунального некомерційного підприємства "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" Закарпатської обласної ради Цімобта Оксана - нагороджена медаллю "За врятоване життя".

- Керівник центру, лікар комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова" Токарський Андрій - почесне звання заслужений лікар України.

- Донор з Рівненської області Босик Володимир - почесне звання заслужений донор України.



Окрім того, президент створив дві державні нагороди на честь померлих композитора Мирослава Скорика та науковця, очільника НАН України Бориса Патона.

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