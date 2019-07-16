Синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні





Про це



"У найближчі три доби в більшості західних, північних та центральних областей - короткочасні грозові дощі, завтра у західній частині подекуди значні дощі, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.



Температура вночі 11-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень у західних, північних, завтра і в центральних областях 20-26°, на решті території 27-33°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По Україні 25-27 серпня очікуються грозові дощі, температура повітря сягатиме 33 градусів тепла.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У найближчі три доби в більшості західних, північних та центральних областей - короткочасні грозові дощі, завтра у західній частині подекуди значні дощі, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.Температура вночі 11-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень у західних, північних, завтра і в центральних областях 20-26°, на решті території 27-33°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію