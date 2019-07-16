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Синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні

Синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні
По Україні 25-27 серпня очікуються грозові дощі, температура повітря сягатиме 33 градусів тепла.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі три доби в більшості західних, північних та центральних областей - короткочасні грозові дощі, завтра у західній частині подекуди значні дощі, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Температура вночі 11-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень у західних, північних, завтра і в центральних областях 20-26°, на решті території 27-33°.

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Теги: погода, Україна, грозі, дощі
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