В озері на Львівщині потонув 20-річний хлопець





Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.



"23 серпня, близько 13:00 год., в озері с. Чишки Пустомитівського району, було виявлено та піднято на поверхню тіло місцевого мешканця 2000 року народження", - йдеться у повідомленні.



Обставини події встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В озері у Пустомитівському районі знайшли тіло хлопця.Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА."23 серпня, близько 13:00 год., в озері с. Чишки Пустомитівського району, було виявлено та піднято на поверхню тіло місцевого мешканця 2000 року народження", - йдеться у повідомленні.Обставини події встановлюють.

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