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В озері на Львівщині потонув 20-річний хлопець

В озері на Львівщині потонув 20-річний хлопець
В озері у Пустомитівському районі знайшли тіло хлопця.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"23 серпня, близько 13:00 год., в озері с. Чишки Пустомитівського району, було виявлено та піднято на поверхню тіло місцевого мешканця 2000 року народження", - йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюють.

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Теги: Львівщина, озеро, смерть
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