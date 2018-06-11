В озері на Львівщині потонув 20-річний хлопець
Сьогодні, 18:46
В озері у Пустомитівському районі знайшли тіло хлопця.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"23 серпня, близько 13:00 год., в озері с. Чишки Пустомитівського району, було виявлено та піднято на поверхню тіло місцевого мешканця 2000 року народження", - йдеться у повідомленні.
Обставини події встановлюють.
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Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"23 серпня, близько 13:00 год., в озері с. Чишки Пустомитівського району, було виявлено та піднято на поверхню тіло місцевого мешканця 2000 року народження", - йдеться у повідомленні.
Обставини події встановлюють.
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