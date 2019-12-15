Як у Луцьку відсвяткували 29-ту річницю Незалежності України. ФОТОРЕПОРТАЖ





Зважаючи на карантинні обмеження у 2020-му організаторам доводиться турбуватися не лише про видовищність, але й про безпеку гостей свята.



Якщо минулого року увесь







Із самого ранку місто майоріло синьо-жовтими стягами та іншими національними символами, а біля драмтеатру, де облаштували головну сцену, збиралися люди. Захід розпочали із хвилини мовчання та спогадів про тих, хто боровся і віддав своє життя, аби сьогодні українці могли святкувати День Незалежності у мирі. Помолилися за Героїв і поклали квіти до пам'ятної стели.







Привітав лучан та гостей міста перший заступник міського голови Григорій Недопад. Зауважив, що багато слів привітання вже прозвучало і в приватних бесідах, і зі сцени, а це – надзвичайно цінно, що люди усвідомлюють усю важливість такої знакової події.



«Незалежність, яку ми святкуємо сьогодні, вона є особливою і особливо-гіркою, тому що ми переживаємо складний період, адже і далі воюємо на Сході, однак незалежність є і буде. Так, 6 років вже триває війна, багато хлопців і дівчат загинули за нашу свободу, тож нехай Матір Божа і Господь оберігає їхні душі, а тим, хто і далі продовжує боронити нас в окопах, бажаємо добра. Слава Україні», – сказав посадовець.







Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович також зазначила, що країна зараз переживає складний період, але мужньо тримається і береже свою самостійність.



«День Незалежності України – найбільш величне національне свято. Це – не просто день народження нашої країни, це особливий день, коли поєднується минуле із майбутнім держави. Історія багата героїзмом і надбаннями пращурів. Сьогодні ж, як ніколи, хочеться бути гідними цього героїзму і відданості. Сьогодні також день, коли ми дивимося і плануємо майбутнє, а я переконана, що усі свідомі громадяни України хочуть бачити свою державу і далі незалежною, самобутньою, конкурентною, економічно стабільною і потужною», – виступила Ірина Вахович і закликала кожного починати зміни в державі із себе.







Опісля, Героїв із Волині відзначили нагородами за їхню відданість і мужність.







Програму заходів продумали на цілий день, аби гостям не було часу сумувати, у перервах між виступами колективів люди могли прогулюватися ярмаркою і придбати особливі сувеніри від волинських майстрів.



Неможливо пройти повз унікальних сувенірчиків майстрині Юлії Співак. Усіх цих зайців, ангелочків, білочок вона виготовляє із лісової трави. Каже, процес копіткий і вимагає чимало терпіння, але головне тут – мати натхнення, умілі руки і знати технологію. Серед усього іншого - багато національних символів, прикрас, оберегів, одягу та цікавих сувенірів.







Однією із особливих традицій святкування Дня Незалежності у Луцьку також є патріотичний велопробіг, який влаштовують вже втретє. Організатор Олексій Мельник зазначає, що цього року зібралося близько ста людей різного віку, батьки їхали зі своїми дітьми, дідусі й бабусі з внуками, але найважливіше – практично усі у вишиванках, це була одна із головних умов участі.



Рухалися велосипедисти колоною у супроводі поліції за маршрутом тролейбусу №15, стартуючи від Театрального майдану, далі - проспект Волі, вулиця Рівненська, проспект Відродження, Молоді, проспект Соборності, проспект Перемоги, а потім на Винниченка, повертаючись на точку старту. Впродовж усього маршруту учасники долучалися і гучно вітали перехожих зі святом.







«Щороку наш велопробіг виходить таким позитивним, світлим, сонячним. Попри карантин, люди однаково хочуть взяти участь в цій акції і, мені здається, що цьогоріч учасників зібралося чи не найбільше. Коли ми організовували це вперше, то долучилося близько 60 – 70 учасників, наступного року близько сотні, а зараз самі можете побачити, яка кількість людей із велосипедами», – каже Олексій.







Впродовж усього дня у центрі Луцька панувала святкова атмосфера. За порядком слідкували правоохоронці і закликали усіх берегти своє здоров'я та здоров'я рідних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 серпня – одна із найбільш знакових дат в історії України, адже саме цього дня, 29 років тому, Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, це стало першим кроком у створенні самостійної держави в її сучасному вигляді. Щорічно подію відзначають гучними святкуваннями у різних куточках країни, влаштовують концерти, просвітницькі лекції, ярмарки, запрошують відомих артистів, а люди слухають промови посадовців, одягають вишиванки і вітають один одного з важливою подією.Зважаючи на карантинні обмеження у 2020-му організаторам доводиться турбуватися не лише про видовищність, але й про безпеку гостей свята.Якщо минулого року увесь Луцьк перетворився на низку локацій і святкування Дня Незалежності стало чи не найгучнішим за останні декілька років, то цьогоріч довелося обмежитися урочистостями на Театральному майдані міста і облаштуванням проекту «Мистецька вулиця» на головній пішохідній алеї – вулиці Лесі Українки.Із самого ранку місто майоріло синьо-жовтими стягами та іншими національними символами, а біля драмтеатру, де облаштували головну сцену, збиралися люди. Захід розпочали із хвилини мовчання та спогадів про тих, хто боровся і віддав своє життя, аби сьогодні українці могли святкувати День Незалежності у мирі. Помолилися за Героїв і поклали квіти до пам'ятної стели.Привітав лучан та гостей міста перший заступник міського голови. Зауважив, що багато слів привітання вже прозвучало і в приватних бесідах, і зі сцени, а це – надзвичайно цінно, що люди усвідомлюють усю важливість такої знакової події.«Незалежність, яку ми святкуємо сьогодні, вона є особливою і особливо-гіркою, тому що ми переживаємо складний період, адже і далі воюємо на Сході, однак незалежність є і буде. Так, 6 років вже триває війна, багато хлопців і дівчат загинули за нашу свободу, тож нехай Матір Божа і Господь оберігає їхні душі, а тим, хто і далі продовжує боронити нас в окопах, бажаємо добра. Слава Україні», – сказав посадовець.Голова Волинської обласної радитакож зазначила, що країна зараз переживає складний період, але мужньо тримається і береже свою самостійність.«День Незалежності України – найбільш величне національне свято. Це – не просто день народження нашої країни, це особливий день, коли поєднується минуле із майбутнім держави. Історія багата героїзмом і надбаннями пращурів. Сьогодні ж, як ніколи, хочеться бути гідними цього героїзму і відданості. Сьогодні також день, коли ми дивимося і плануємо майбутнє, а я переконана, що усі свідомі громадяни України хочуть бачити свою державу і далі незалежною, самобутньою, конкурентною, економічно стабільною і потужною», – виступила Ірина Вахович і закликала кожного починати зміни в державі із себе.Опісля, Героїв із Волині відзначили нагородами за їхню відданість і мужність.Програму заходів продумали на цілий день, аби гостям не було часу сумувати, у перервах між виступами колективів люди могли прогулюватися ярмаркою і придбати особливі сувеніри від волинських майстрів.Неможливо пройти повз унікальних сувенірчиків майстрині. Усіх цих зайців, ангелочків, білочок вона виготовляє із лісової трави. Каже, процес копіткий і вимагає чимало терпіння, але головне тут – мати натхнення, умілі руки і знати технологію. Серед усього іншого - багато національних символів, прикрас, оберегів, одягу та цікавих сувенірів.Однією із особливих традицій святкування Дня Незалежності у Луцьку також є патріотичний велопробіг, який влаштовують вже втретє. Організаторзазначає, що цього року зібралося близько ста людей різного віку, батьки їхали зі своїми дітьми, дідусі й бабусі з внуками, але найважливіше – практично усі у вишиванках, це була одна із головних умов участі.Рухалися велосипедисти колоною у супроводі поліції за маршрутом тролейбусу №15, стартуючи від Театрального майдану, далі - проспект Волі, вулиця Рівненська, проспект Відродження, Молоді, проспект Соборності, проспект Перемоги, а потім на Винниченка, повертаючись на точку старту. Впродовж усього маршруту учасники долучалися і гучно вітали перехожих зі святом.«Щороку наш велопробіг виходить таким позитивним, світлим, сонячним. Попри карантин, люди однаково хочуть взяти участь в цій акції і, мені здається, що цьогоріч учасників зібралося чи не найбільше. Коли ми організовували це вперше, то долучилося близько 60 – 70 учасників, наступного року близько сотні, а зараз самі можете побачити, яка кількість людей із велосипедами», – каже Олексій.Впродовж усього дня у центрі Луцька панувала святкова атмосфера. За порядком слідкували правоохоронці і закликали усіх берегти своє здоров'я та здоров'я рідних.

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