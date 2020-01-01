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Викидав будівельне сміття у контейнери: у Старому місті у Луцьку спіймали порушника

Викидав будівельне сміття у контейнери: у Старому місті у Луцьку спіймали порушника
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради вкотре зафіксували факт викиду будівельного сміття в контейнери для збору побутових відходів на вулиці Галшки Гулевичівни.

Про це повідомляє департамент мунварти Луцькради.

Пояснюють, що будівельне сміття та великогабаритні відходи не відносяться до твердих побутових відходів, тому викидати їх в контейнери категорично заборонено. Якщо такі речі потрапляють у бункер сміттєвоза, то ламається пресувальна плита.

На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення.

Штраф за порушення норм вказаної стаття складає від 340 до 1360 грн.

Викидав будівельне сміття у контейнери: у Старому місті у Луцьку спіймали порушника

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Теги: муніципали, сміття, будівельне сміття
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