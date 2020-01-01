Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 25 серпня, очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Видимість 4-6 км.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с,під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.
У Луцьку у вівторок, 25 серпня, також прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Видимість 4-6 км. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 23-25º.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с,під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.
У Луцьку у вівторок, 25 серпня, також прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Видимість 4-6 км. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 23-25º.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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