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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 серпня
У Волинській області завтра, 25 серпня, очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Видимість 4-6 км.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с,під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.

У Луцьку у вівторок, 25 серпня, також прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Видимість 4-6 км. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 23-25º.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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