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На Волині на двох ділянках міжнародної траси завершили ремонт. ВІДЕО

На Волині на двох ділянках міжнародної траси завершили ремонт. ВІДЕО
Завершили роботи на двох об’єктах поточного середнього ремонту міжнародної автодороги М-19 Доманово (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) від км 140+850 до км 153+750.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

До 8-кілометрової ділянки с. Переспа – с. Кременець, яку в травні нинішнього року ввели в експлуатацію, додалось ще майже 13 відновлених кілометрів цього автошляху на відрізку с. Княгининок – с. Прилуцьке.

Ремонтні роботи стартували наприкінці квітня, а вже у середині липня повністю влаштували новий дорожній одяг з трьох шарів, загальною товщиною 30 см, на який підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" надає п’ятирічний гарантійний термін.

Та лише ремонтом проїзної частини не обмежились. На цій ділянці нанесли дорожню розмітку, встановили бар’єрне огородження, сигнальні стовпчики, дорожні знаки, влаштували лінії зовнішнього освітлення та освітлення пішохідних переходів, облаштували посадкові майданчики та пішохідні доріжки, а також провели ремонт двох штучних споруд – мосту через р. Стир у с. Княгининок та шляхопроводу у с. Прилуцьке.

Наразі відремонтували понад 41 відновлених кілометрів найголовнішої транспортної артерії Волині, що пролягає від Переспи Рожищенського району до м. Луцька, як через північний підхід обласного центру, так і в його об’їзд.

А днями ремонтні роботи стартували ще на одному об’єкті цього автошляху – ділянці протяжністю 2,5 км між селами Струмівка і Підгайці.


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Теги: Волинь, дорога, міжнародна траса
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