У Луцьку нагородили батьків загиблих на Сході воїнів. ФОТО





Вшануванням пам'яті тих, хто боровся за волю і самостійність України, розпочалося біля Стели Героям Небесної Сотні та Героям АТО,



Після панахиди рідні загиблих бійців та лучани поклали квіти до Стели Героям Небесної Сотні та Героям АТО.



Отримав пам'ятну медаль Юрій Єлістратов. Його син Андрій загинув під Катеринівкою, у нього влучила протитанкова ракета. Чоловік розповів: три роки перед війною син служив на контракті, у першу хвилю потрапив на Схід. "Був поранений під Савур Могилою, підлікувався і знову пішов воювати", - каже батько.



"Це відзнака Андрія, до мене ця нагорода стосунку немає. Болить, що хлопець загинув. " Нема його - це в голові сидить. Хлопці гуляють, відпочивають, а його немає", - розповів Юрій Єлістратов.



Євгенія Романюк із села Копачівка Рожищенського району щороку у цей день приїжджає до Луцька. Сьогодні біля Стели разом із донькою і внучками.



Загиблий в АТО Мельничук Олександр - брат її чоловіка, - розповіла жінка, на війну пішов добровольцем. "Казав, хто, як не я, буде захищати свою землю. Сиротами залишилося 5 дітей. Дякуючи цим хлопцям, ми живемо в мирній державі", - говорить волинянка.



Прийшла до Стели родина Іонових. Під Іловайськом загинув їх родич - В'ячеслав Іонов.



Брат загиблого бійця, Валерій каже: пишається братом. "Виховую патріотизм в собі, в родині, вшановуємо День Незалежності, підтримуємо все українське і згадуємо полеглих".



Щороку на День Незалежності одягає військову форму інвалід 1 групи Ростислав Самохвалов. Чоловік отримав поранення в зоні АТО. На війні загинув його командир - Микола Яворський. " Не можу тут йти, щоб до Колі не зайти. Дуже хочу, щоб нас, ветеранів, поважали й молоді, і старші", - каже ветеран.



Торік, на 28-му річницю Незалежності України у центрі Луцька відбулася хода Гідності за участі членів сімей загиблих в АТО/ООС військовослужбовців, учасників бойових дій на Сході України, громадськості міста. Цьогоріч, через карантин, ходу скасували.



























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 батьків загиблих на Сході лучан отримали пам'ятну медаль "За незламність духу" з нагоди 29-ї річниці Незалежності України. На Театральному майдані Луцька вшанували загиблих майданівців та бійців АТО/ООС.Вшануванням пам'яті тих, хто боровся за волю і самостійність України, розпочалося біля Стели Героям Небесної Сотні та Героям АТО, повідомляє "Суспільне Волині".Після панахиди рідні загиблих бійців та лучани поклали квіти до Стели Героям Небесної Сотні та Героям АТО.Отримав пам'ятну медаль. Його синзагинув під Катеринівкою, у нього влучила протитанкова ракета. Чоловік розповів: три роки перед війною син служив на контракті, у першу хвилю потрапив на Схід. "Був поранений під Савур Могилою, підлікувався і знову пішов воювати", - каже батько."Це відзнака Андрія, до мене ця нагорода стосунку немає. Болить, що хлопець загинув. " Нема його - це в голові сидить. Хлопці гуляють, відпочивають, а його немає", - розповів Юрій Єлістратов.із села Копачівка Рожищенського району щороку у цей день приїжджає до Луцька. Сьогодні біля Стели разом із донькою і внучками.Загиблий в АТО- брат її чоловіка, - розповіла жінка, на війну пішов добровольцем. "Казав, хто, як не я, буде захищати свою землю. Сиротами залишилося 5 дітей. Дякуючи цим хлопцям, ми живемо в мирній державі", - говорить волинянка.Прийшла до Стели родина. Під Іловайськом загинув їх родич -Брат загиблого бійця, Валерій каже: пишається братом. "Виховую патріотизм в собі, в родині, вшановуємо День Незалежності, підтримуємо все українське і згадуємо полеглих".Щороку на День Незалежності одягає військову форму інвалід 1 групи. Чоловік отримав поранення в зоні АТО. На війні загинув його командир -" Не можу тут йти, щоб до Колі не зайти. Дуже хочу, щоб нас, ветеранів, поважали й молоді, і старші", - каже ветеран.Торік, на 28-му річницю Незалежності України у центрі Луцька відбулася хода Гідності за участі членів сімей загиблих в АТО/ООС військовослужбовців, учасників бойових дій на Сході України, громадськості міста. Цьогоріч, через карантин, ходу скасували.

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