Срібний призер «Голосу Діти» з Волині – у світовій шістці найкращих виконавців пісень про кохання. ВІДЕО

Ярослав Карпук зі Старої Вижівки потрапив до світової шістки найкращих учасників шоу, які виконували пісні про кохання під час сліпих прослуховувань на проекті.



Про це Ірина Карпук.



"Найкраще виконання пісень про кохання. Приємно, що ми знову потрапили у п'ятірку кращих за версією #Thevoicekids", - підписала допис Ірина Карпук.



Нагадаємо, нещодавно юний співак Ярослав Карпук зайняв перше та друге місця у міжнародному конкурсі талантів.









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