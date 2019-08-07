Як у Ковелі відсвяткували День Незалежності України. ФОТО





Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя за Незалежність нашої країни. Від громади лягли квіти до пам’ятника борцям за волю України,



З головним святом країни привітала присутніх секретар міської ради Віра Федосюк. Вона зауважила: «Щорічно 24 серпня українці вкотре перегортають сторінки історії своєї країни, обмірковують орієнтири її подальшого розвитку. При цьому всі розуміють, що нині нам потрібно набратися терпіння і віри, згуртуватися, щоб зберегти незалежність, повернути мир на нашу землю.



Тривала і напружена робота чекає нас і надалі. Адже перед містянами – такі виклики, які потребують не лише наполегливої праці, а й виважених рішень, злагоджених дій, відповідальності і віри».



Віра Іванівна подякувала усім міським жителям за сумлінну працю, слова шани і вдячності адресувала військовим, матерям та батькам, які виховали патріотів.



Вона вручила нагороди Волинської облдержадміністрації Віктору Панасюку - трактористу ремонтного житлово-комунального підприємства №1 та Наталії Панечко - оператору котельні підприємства теплових мереж „Ковельтепло”.



За досягнуті успіхи, активну громадську роботу, участь у житті міста, особистий внесок у його розвиток та з нагоди 29-ї річниці Незалежності України Подяками міського голови відзначали ковельчан: Олександра Геча, Тимофія Грицана, Романа Дідицького, Василя Кравчука. Почесні грамоти міської ради отримали Ніна Габрилевич – майстриня вишивки, Галина Голубович – голова правління благодійного фонду Івана Омелянюка «Майбутня Волинь –Україна», депутати міської ради Олег Коцура, Святослав Степанюк, Ігор Ткачук.



Святкового настрою присутнім додала концертна програма, яку підготували місцеві аматори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Дня Незалежності у Ковелі відбулись урочистості на площі Героїв Майдану.Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя за Незалежність нашої країни. Від громади лягли квіти до пам’ятника борцям за волю України, йдеться на сайті Ковельської міськради.З головним святом країни привітала присутніх секретар міської радиВона зауважила: «Щорічно 24 серпня українці вкотре перегортають сторінки історії своєї країни, обмірковують орієнтири її подальшого розвитку. При цьому всі розуміють, що нині нам потрібно набратися терпіння і віри, згуртуватися, щоб зберегти незалежність, повернути мир на нашу землю.Тривала і напружена робота чекає нас і надалі. Адже перед містянами – такі виклики, які потребують не лише наполегливої праці, а й виважених рішень, злагоджених дій, відповідальності і віри».Віра Іванівна подякувала усім міським жителям за сумлінну працю, слова шани і вдячності адресувала військовим, матерям та батькам, які виховали патріотів.Вона вручила нагороди Волинської облдержадміністрації- трактористу ремонтного житлово-комунального підприємства №1 та- оператору котельні підприємства теплових мереж „Ковельтепло”.За досягнуті успіхи, активну громадську роботу, участь у житті міста, особистий внесок у його розвиток та з нагоди 29-ї річниці Незалежності України Подяками міського голови відзначали ковельчан:Почесні грамоти міської ради отримали– майстриня вишивки,– голова правління благодійного фонду Івана Омелянюка «Майбутня Волинь –Україна», депутати міської радиСвяткового настрою присутнім додала концертна програма, яку підготували місцеві аматори.

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