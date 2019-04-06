Польські прикордонники затримали українця, якого Інтерпол розшукував 15 років





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Перевіряючи дані 54-річного громадянина України в міжнародних базах поліції, офіцер прикордонної служби встановив, що його розшукує Інтерпол за “червоною” нотою на прохання перуанської влади.



Чоловіка там звинувачують у розповсюдженні психотропних речовин з Перу в Європу. Спіймати його не могли протягом 15 років. Тепер після затримання подальшу долю громадянина України вирішить суд. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянина України звинувачують у розповсюдженні наркотиків.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт strazgraniczna.pl, чоловіка затримали під час перетину кордону у Корчовій, коли він намагався виїхати з Польщі.Перевіряючи дані 54-річного громадянина України в міжнародних базах поліції, офіцер прикордонної служби встановив, що його розшукує Інтерпол за “червоною” нотою на прохання перуанської влади.Чоловіка там звинувачують у розповсюдженні психотропних речовин з Перу в Європу. Спіймати його не могли протягом 15 років. Тепер після затримання подальшу долю громадянина України вирішить суд. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.

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