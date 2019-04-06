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Польські прикордонники затримали українця, якого Інтерпол розшукував 15 років

Польські прикордонники затримали українця, якого Інтерпол розшукував 15 років
Громадянина України звинувачують у розповсюдженні наркотиків.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт strazgraniczna.pl, чоловіка затримали під час перетину кордону у Корчовій, коли він намагався виїхати з Польщі.

Перевіряючи дані 54-річного громадянина України в міжнародних базах поліції, офіцер прикордонної служби встановив, що його розшукує Інтерпол за “червоною” нотою на прохання перуанської влади.

Чоловіка там звинувачують у розповсюдженні психотропних речовин з Перу в Європу. Спіймати його не могли протягом 15 років. Тепер після затримання подальшу долю громадянина України вирішить суд. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.

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Теги: Польща, наркотики, Інтерпол
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