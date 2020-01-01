У Туреччині відновили туристичні польоти на повітряних кулях





Про це повідомляє власкор Аділа Караісмаілоглу.



"Польоти відновлюються з дотриманням усіх епідеміологічних вимог та застережень", – сказав міністр.



Щороку у Туреччині на повітряних кулях літає близько 600 тисяч туристів (торішній показник – 660 тисяч), у березні цього року польоти припинили через пандемію коронавірусу.



Польоти дозволили по всій країні, але найбільшою популярністю вони традиційно користуються в історичних областях Каппадокія (в центральній частині країни) та Памуккале (на південному заході).



За словами Караісмаілоглу, з поступовим відновленням авіасполучення та повернення туристів цікавість до польотів на повітряних кулях зростає.



Організацію польотів здійснють відповідно до вимог та правил Генерального управління цивільної авіації та МОЗ Туреччини. Задля дотримання епідеміологічних обмежень кількість туристів у кошиках повітряних куль зменшили, всі мандрівники перебувають під час польоту в масках. Після проведення польотів кошики проходять дезінфекцію.



Торік Каппадокію відвідали 3,8 млн іноземних туристів, у січні цього року – майже 160 тис. Памуккале торік відвідали 1 млн 580 тис. туристів. Пандемія коронавірусу зупинила потік туристів та призвела до значних економічних втрат цих районів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У турецьких історичних областях Каппадокія та Памуккале, що популярні серед туристів з усього світу незвичними рельєфами та краєвидами, відновили польоти повітряних куль9.Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на міністра транспорту та інфраструктури Туреччини"Польоти відновлюються з дотриманням усіх епідеміологічних вимог та застережень", – сказав міністр.Щороку у Туреччині на повітряних кулях літає близько 600 тисяч туристів (торішній показник – 660 тисяч), у березні цього року польоти припинили через пандемію коронавірусу.Польоти дозволили по всій країні, але найбільшою популярністю вони традиційно користуються в історичних областях Каппадокія (в центральній частині країни) та Памуккале (на південному заході).За словами Караісмаілоглу, з поступовим відновленням авіасполучення та повернення туристів цікавість до польотів на повітряних кулях зростає.Організацію польотів здійснють відповідно до вимог та правил Генерального управління цивільної авіації та МОЗ Туреччини. Задля дотримання епідеміологічних обмежень кількість туристів у кошиках повітряних куль зменшили, всі мандрівники перебувають під час польоту в масках. Після проведення польотів кошики проходять дезінфекцію.Торік Каппадокію відвідали 3,8 млн іноземних туристів, у січні цього року – майже 160 тис. Памуккале торік відвідали 1 млн 580 тис. туристів. Пандемія коронавірусу зупинила потік туристів та призвела до значних економічних втрат цих районів.

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