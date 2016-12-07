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У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО

У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО
У Туреччині до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України відкрилася виставка українських художників.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

Урочисте відкриття виставки українських художників Туреччини відбулося в культурно-мистецькому центрі Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi (Trafo) у Бодрумі, курортному місті на Егейському морі, в провінції Мугла.

Виставку організувала Спілка українців в Егейському регіоні і діятиме вона до 26 серпня.

Церемонію відкриття відвідали Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга та Генеральний консул України в Туреччині Олександр Гаман.

У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО
У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО
У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО
У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО
У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО
У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО
У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО
У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО
У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО

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Теги: Туреччина, виставка, картини, художники, День Незалежності
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