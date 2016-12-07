У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО





Про це повідомляє власкор



Урочисте відкриття виставки українських художників Туреччини відбулося в культурно-мистецькому центрі Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi (Trafo) у Бодрумі, курортному місті на Егейському морі, в провінції Мугла.



Виставку організувала Спілка українців в Егейському регіоні і діятиме вона до 26 серпня.



Церемонію відкриття відвідали Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга та Генеральний консул України в Туреччині Олександр Гаман.





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