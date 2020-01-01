У районі на Волині виділять земельну ділянку під асфальтобетонний завод
Сьогодні, 06:45
«Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» отримає в оренду ділянку площею 2,56 гектара у Ківерцівському районі.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, пише «Волинь Online».
«Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» ЄДРПОУ (37051637) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної форми власності (із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) орієнтовною площею 2,56 га в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства для розміщення устаткування для виробництва асфальтобетону (асфальтобетонний завод змішувального типу) з метою будівництва, ремонту та обслуговування доріг місцевого та державного значення, розташованої за межами населених пунктів на території Озерської сільської ради (Тростянецька ОТГ) Ківерцівського району», – йдеться у документі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, пише «Волинь Online».
«Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» ЄДРПОУ (37051637) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної форми власності (із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) орієнтовною площею 2,56 га в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства для розміщення устаткування для виробництва асфальтобетону (асфальтобетонний завод змішувального типу) з метою будівництва, ремонту та обслуговування доріг місцевого та державного значення, розташованої за межами населених пунктів на території Озерської сільської ради (Тростянецька ОТГ) Ківерцівського району», – йдеться у документі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Так він вже давно побудований і функціонує. Виходить, що розміщений на самозахопленій землі?... Де активісти, свідомі журналісти та інші побратими-данильчуки?
Останні новини
У Туреччині відновили туристичні польоти на повітряних кулях
Сьогодні, 07:21
У районі на Волині виділять земельну ділянку під асфальтобетонний завод
Сьогодні, 06:45
Білорусь не пропускатиме українців без закордонного паспорта
Сьогодні, 05:22
Порушили карантин: у Перу в нічному клубі загинули 13 людей
Сьогодні, 04:35
У Золотоноші за лічені хвилини згоріли 12 автобусів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:19