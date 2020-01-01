У районі на Волині виділять земельну ділянку під асфальтобетонний завод





Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, пише



«Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» ЄДРПОУ (37051637) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної форми власності (із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) орієнтовною площею 2,56 га в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства для розміщення устаткування для виробництва асфальтобетону (асфальтобетонний завод змішувального типу) з метою будівництва, ремонту та обслуговування доріг місцевого та державного значення, розташованої за межами населених пунктів на території Озерської сільської ради (Тростянецька ОТГ) Ківерцівського району», – йдеться у документі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» отримає в оренду ділянку площею 2,56 гектара у Ківерцівському районі.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, пише «Волинь Online» «Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» ЄДРПОУ (37051637) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної форми власності (із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) орієнтовною площею 2,56 га в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства для розміщення устаткування для виробництва асфальтобетону (асфальтобетонний завод змішувального типу) з метою будівництва, ремонту та обслуговування доріг місцевого та державного значення, розташованої за межами населених пунктів на території Озерської сільської ради (Тростянецька ОТГ) Ківерцівського району», – йдеться у документі.

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