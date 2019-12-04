Білорусь не пропускатиме українців без закордонного паспорта





Як передає



З 1 вересня з переліку документів для в'їзду, виїзду, прямування транзитом і перебування на території Білорусі виключать паспорт громадянина України (внутрішній паспорт).



Зазначають також, що громадян України, які прямують у Білорусь з внутрішніми паспортами, а також з ID-картами не пропустять через держкордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що з 1 вересня українці зможуть перетинати кордон тільки з закордонними паспортами.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Naviny.by з посиланням на пресслужбу відомства.З 1 вересня з переліку документів для в'їзду, виїзду, прямування транзитом і перебування на території Білорусі виключать паспорт громадянина України (внутрішній паспорт).Зазначають також, що громадян України, які прямують у Білорусь з внутрішніми паспортами, а також з ID-картами не пропустять через держкордон.

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