Білорусь не пропускатиме українців без закордонного паспорта
Сьогодні, 05:22
Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що з 1 вересня українці зможуть перетинати кордон тільки з закордонними паспортами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by з посиланням на пресслужбу відомства.
З 1 вересня з переліку документів для в'їзду, виїзду, прямування транзитом і перебування на території Білорусі виключать паспорт громадянина України (внутрішній паспорт).
Зазначають також, що громадян України, які прямують у Білорусь з внутрішніми паспортами, а також з ID-картами не пропустять через держкордон.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by з посиланням на пресслужбу відомства.
З 1 вересня з переліку документів для в'їзду, виїзду, прямування транзитом і перебування на території Білорусі виключать паспорт громадянина України (внутрішній паспорт).
Зазначають також, що громадян України, які прямують у Білорусь з внутрішніми паспортами, а також з ID-картами не пропустять через держкордон.
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