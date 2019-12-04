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Білорусь не пропускатиме українців без закордонного паспорта

Білорусь не пропускатиме українців без закордонного паспорта
Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що з 1 вересня українці зможуть перетинати кордон тільки з закордонними паспортами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by з посиланням на пресслужбу відомства.

З 1 вересня з переліку документів для в'їзду, виїзду, прямування транзитом і перебування на території Білорусі виключать паспорт громадянина України (внутрішній паспорт).

Зазначають також, що громадян України, які прямують у Білорусь з внутрішніми паспортами, а також з ID-картами не пропустять через держкордон.

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Теги: Білорусь, кордон, закордонний паспорт
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