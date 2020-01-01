Поблизу Луцька водій легковика виїхав на зустрічну, протаранив припаркований автомобіль та злетів у кювет. ФОТО





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Водій автомобіля Kia не впорався з керуванням, не врахував дорожню обстановку та не вибрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого здійснив виїзд на зустрічну смугу та врізався в припаркований на узбіччі автомобіль Mercedes Benz, водій якого зупинився, аби відповісти на телефонний дзвінок. Після цього автомобіль Kia Sportage злетів у кювет та перекинувся.



Травмованих у ДТП не було, медичної допомоги водії та пасажири обох автомобілів не потребували. Обох водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння, вони були тверезі.



На винуватця склали відповідні адміністративні матеріали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Н-22 у селі Струмівка трапилася ДТП без травмованих. Водій автомобіля Kia Sportage рухався з міста Луцька у напрямку міста Рівне.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили в патрульній поліції Волині.Водій автомобіля Kia не впорався з керуванням, не врахував дорожню обстановку та не вибрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого здійснив виїзд на зустрічну смугу та врізався в припаркований на узбіччі автомобіль Mercedes Benz, водій якого зупинився, аби відповісти на телефонний дзвінок. Після цього автомобіль Kia Sportage злетів у кювет та перекинувся.Травмованих у ДТП не було, медичної допомоги водії та пасажири обох автомобілів не потребували. Обох водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння, вони були тверезі.На винуватця склали відповідні адміністративні матеріали.

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