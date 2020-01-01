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Художник подарував волинському місту мурал. ФОТО. ВІДЕО

Художник подарував волинському місту мурал. ФОТО. ВІДЕО
24-го серпня художник Сергій Микита презентував мурал, котрий намалював на одній із стін на вулиці Драгоманова у Володимирі. Мурал створив самостійно і за власні кошти.

Приїхали подивитися та пофотографуватися на фоні муралу байкери з різних міст області, пише БУГ.

Сергій розповів, що мурал повинен мати в собі кілька значень, щоб люди зупинилися і задумалися.

Зверху нового малюнку на стіні напис – Кан-кан-клан.


“Можу сказати в двух словах, що таке “кан-кан-клан”. Що таке танець кан-кан і що таке ку-клукс-клан, думаю, люди знають. Це чисто мій продукт. Це значення уособлює все найгірше, що може бути в соціумі. Я зробив зливний бачок-пісочний годинник, який показує, куди це все і для чого треба скидувати”.

Микита розповідає, що можна підійти до стіни та “скинути” все погане, адже всі повинні йти до третьої парадигми.

“Також у малюнку відображено бачення трьох базових парадигм. Першу ми вже не застали. Зараз ми в центральній знаходимося. До речі, стіночка мені підмахнула своєю тріщиною. Це дуальність, ділення на полярності, ти білий – я чорний, розділяй і володарюй… Нам треба дивитися на третю – це колективне сонце і колективна свідомість”.

Першими пофотографуватися на фоні муралу змогли байкери, яких на імпровізоване відкриття малюнку зібрав Віталій Гінда.

До слова, роботу на стіні Сергій Микита планує продовжити, а ще, зауважив, що чекає на нових учнів, які хочуть навчитися творити мистецтво, у дитячій художній школі.


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Теги: Володимир-Волинський, мурал, Сергій Микита
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