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Найвищу будівлю світу підсвітили кольорами прапора України. ВІДЕО

Найвищу будівлю світу підсвітили кольорами прапора України. ВІДЕО
У Дубаї найвищу у світі споруду хмарочос Бурдж-Халіфа підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди 29 річниці Незалежності України.

Відео з підсвіченою будівлею з’явилося в Instagram Бурдж-Халіфа, пишуь Факти.

"Сьогодні ввечері ми підсвічуємо Бурдж-Халіфа кольорами українського прапора, коли український народ святкує День Незалежності, бажаючи йому ще більшого процвітання і миру", – йдеться в повідомленні.


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Теги: Бурдж-Халіфа, прапор
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