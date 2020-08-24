Найвищу будівлю світу підсвітили кольорами прапора України. ВІДЕО
Сьогодні, 01:47
У Дубаї найвищу у світі споруду хмарочос Бурдж-Халіфа підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди 29 річниці Незалежності України.
Відео з підсвіченою будівлею з’явилося в Instagram Бурдж-Халіфа, пишуь Факти.
"Сьогодні ввечері ми підсвічуємо Бурдж-Халіфа кольорами українського прапора, коли український народ святкує День Незалежності, бажаючи йому ще більшого процвітання і миру", – йдеться в повідомленні.
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Відео з підсвіченою будівлею з’явилося в Instagram Бурдж-Халіфа, пишуь Факти.
"Сьогодні ввечері ми підсвічуємо Бурдж-Халіфа кольорами українського прапора, коли український народ святкує День Незалежності, бажаючи йому ще більшого процвітання і миру", – йдеться в повідомленні.
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