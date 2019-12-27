Порушили карантин: у Перу в нічному клубі загинули 13 людей





За даними поліцейських у закладі, порушуючи карантинні обмеження, зібралися понад 120 осіб. Про це пишуть



Коли приїхали правоохоронці, відвідувачі кинулися в бік єдиного виходу, в результаті чого почалася тиснява.



Внаслідок цього загинули 13 осіб, шестеро отримали травми, зокрема троє поліцейських, які намагалися врятувати людей під час тисняви.



У місцевій поліції підкреслили, що поліцейські не використовували зброю або сльозогінний газ.



Поліція в рамках розслідування заарештувала вже 23 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нічний клуб столиці Перу Ліми прибула поліція, щоб зупинити вечірку через порушення карантину.За даними поліцейських у закладі, порушуючи карантинні обмеження, зібралися понад 120 осіб. Про це пишуть Факти Коли приїхали правоохоронці, відвідувачі кинулися в бік єдиного виходу, в результаті чого почалася тиснява.Внаслідок цього загинули 13 осіб, шестеро отримали травми, зокрема троє поліцейських, які намагалися врятувати людей під час тисняви.У місцевій поліції підкреслили, що поліцейські не використовували зброю або сльозогінний газ.Поліція в рамках розслідування заарештувала вже 23 людини.

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