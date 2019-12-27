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Порушили карантин: у Перу в нічному клубі загинули 13 людей

Порушили карантин: у Перу в нічному клубі загинули 13 людей
У нічний клуб столиці Перу Ліми прибула поліція, щоб зупинити вечірку через порушення карантину.

За даними поліцейських у закладі, порушуючи карантинні обмеження, зібралися понад 120 осіб. Про це пишуть Факти.

Коли приїхали правоохоронці, відвідувачі кинулися в бік єдиного виходу, в результаті чого почалася тиснява.

Внаслідок цього загинули 13 осіб, шестеро отримали травми, зокрема троє поліцейських, які намагалися врятувати людей під час тисняви.

У місцевій поліції підкреслили, що поліцейські не використовували зброю або сльозогінний газ.

Поліція в рамках розслідування заарештувала вже 23 людини.

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Теги: Перу, нічний клуб, тиснява
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