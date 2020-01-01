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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 25 серпня: в Україні – 1658 нових випадків коронавірусу, на Волині – 40

Ранок 25 серпня: в Україні – 1658 нових випадків коронавірусу, на Волині – 40
В Україні станом на 25 серпня зафіксували вже понад 108 415 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 1 658.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 318 людей, з них 25 - за останню добу.

Одужали від хвороби вже 52 870 людей, за добу - 346.

На Волині загалом захворіли 5 187 людей, з них за останню добу - 40. Одужало - 3662 (6 за останню добу) померло - 113, у тому числі 2 за останню добу.

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Теги: коронавірус, Волинь, РНБО, статистика, Україна
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