Ранок 25 серпня: в Україні – 1658 нових випадків коронавірусу, на Волині – 40





Про це йдеться на



Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 318 людей, з них 25 - за останню добу.



Одужали від хвороби вже 52 870 людей, за добу - 346.



На Волині загалом захворіли 5 187 людей, з них за останню добу - 40. Одужало - 3662 (6 за останню добу) померло - 113, у тому числі 2 за останню добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 25 серпня зафіксували вже понад 108 415 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 1 658.Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 318 людей, з них 25 - за останню добу.Одужали від хвороби вже 52 870 людей, за добу - 346.На Волині загалом захворіли 5 187 людей, з них за останню добу - 40. Одужало - 3662 (6 за останню добу) померло - 113, у тому числі 2 за останню добу.

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