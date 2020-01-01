Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*
Сьогодні, 09:36
Традиційно щовівторка у кінотеатрі «PremierCity» – «День глядача».
В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною, всього за 50 гривень, повідомляють у пресслужбі закладу.
Термін дії акції – до 31 грудня 2020 року.
Зауважують, що ціна за акційним тарифом не може бути нижчою мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.
Акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно з прейскурантом кінотеатру.
Деталі – за телефоном: 067 334 50 88.
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В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною, всього за 50 гривень, повідомляють у пресслужбі закладу.
Термін дії акції – до 31 грудня 2020 року.
Зауважують, що ціна за акційним тарифом не може бути нижчою мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.
Акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно з прейскурантом кінотеатру.
Деталі – за телефоном: 067 334 50 88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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