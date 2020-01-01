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Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*

Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*
Традиційно щовівторка у кінотеатрі «PremierCity» – «День глядача».

В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною, всього за 50 гривень, повідомляють у пресслужбі закладу.

Термін дії акції – до 31 грудня 2020 року.

Зауважують, що ціна за акційним тарифом не може бути нижчою мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.

Акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно з прейскурантом кінотеатру.

Деталі – за телефоном: 067 334 50 88.

Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*



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Теги: кіно, ПортСіті
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