Традиційно щовівторка у кінотеатрі «PremierCity» – «День глядача».В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною, всього за 50 гривень, повідомляють у пресслужбі закладу.Термін дії акції – до 31 грудня 2020 року.Зауважують, що ціна за акційним тарифом не може бути нижчою мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.Акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно з прейскурантом кінотеатру.Деталі – за телефоном: 067 334 50 88.