На значну частину України суне негода





Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Зокрема, інформують, що 25 серпня в Україні очікується погіршення погодних умов – на півночі, заході та в центрі Країни пройдуть дощі та грози.



"25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.



Тож дощі 25 серпня, ймовірно, накриють і Волинь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більш як половину України накриють дощі та грози.Про це повідомляєЗокрема, інформують, що 25 серпня в Україні очікується погіршення погодних умов – на півночі, заході та в центрі Країни пройдуть дощі та грози."25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.Тож дощі 25 серпня, ймовірно, накриють і Волинь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію