На значну частину України суне негода
Сьогодні, 10:01
Більш як половину України накриють дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зокрема, інформують, що 25 серпня в Україні очікується погіршення погодних умов – на півночі, заході та в центрі Країни пройдуть дощі та грози.
"25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Тож дощі 25 серпня, ймовірно, накриють і Волинь.
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зокрема, інформують, що 25 серпня в Україні очікується погіршення погодних умов – на півночі, заході та в центрі Країни пройдуть дощі та грози.
"25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Тож дощі 25 серпня, ймовірно, накриють і Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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