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На значну частину України суне негода

На значну частину України суне негода
Більш як половину України накриють дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, інформують, що 25 серпня в Україні очікується погіршення погодних умов – на півночі, заході та в центрі Країни пройдуть дощі та грози.

"25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Тож дощі 25 серпня, ймовірно, накриють і Волинь.

На значну частину України суне негода

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Теги: негода, погода, прогноз, синоптики
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