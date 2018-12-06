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На Волині водій, вміст алкоголю в крові якого в 11 разів перевищував норму, намагався відкупитися

На Волині водій, вміст алкоголю в крові якого в 11 разів перевищував норму, намагався відкупитися
Учора, 24 серпня, приблизно о 19 годині ковельські поліцейські зупинили автомобіль Toyota Corolla під керуванням 39-річного водія. Під час розмови, у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події. Результат – 2,29 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

Аби уникнути відповідальності, водій неодноразово пропонував патрульним неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 200 доларів США.

Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак на ці попередження поліцейських він не реагував та поклав гроші у службовий автомобіль.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Більше того, того ж дня приблизно о 13 годині на автодорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк екіпаж патрульних зупинив автомобіль Volkswagen Caddy за перевищення швидкості.

Під час спілкування із водієм, останній з метою уникнення відповідальності, запропонував поліцейському неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 200 гривень. Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак на ці попередження він не реагував і поклав гроші у службовий автомобіль. Особу затримали на місці події.

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Теги: патрульні, алкоголь, Волинь, хабар, Toyota Corolla
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