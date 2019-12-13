Жінка з Волині постраждала у смертельній аварії на трасі у Житомирській області





Про це повідомляє



Попередньо встановили, що водій автомобіля ВАЗ-21112, 20-річний житель Овруцького району Житомирської області, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з автомобілем FIAT Grande Punto під керуванням 35-річного жителя Києва.



Унаслідок автопригоди загинув водій ВАЗівки. Керманич FIAT та його пасажири, 54-річна жителька Волинської області та 6-річний киянин, з травмами різного ступеню доставлені до медичних закладів.



Нині всі обставини ДТП з’ясовують у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася приблизно о 07:45 на 99 км автодороги Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Різні Житомирської області. Від отриманих травм загинув чоловік, ще троє учасників пригоди, серед яких дитина, госпіталізовані до медичних закладів.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області Попередньо встановили, що водій автомобіля ВАЗ-21112, 20-річний житель Овруцького району Житомирської області, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з автомобілем FIAT Grande Punto під керуванням 35-річного жителя Києва.Унаслідок автопригоди загинув водій ВАЗівки. Керманич FIAT та його пасажири, 54-річна жителька Волинської області та 6-річний киянин, з травмами різного ступеню доставлені до медичних закладів.Нині всі обставини ДТП з’ясовують у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію