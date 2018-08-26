Хто з волинських митців отримав іменні премії









Лауреатом премії імені Йова Кондзелевича став заслужений художник України Леонід Литвин.



Художник розповідає: за творче життя мав понад 20 персональних виставок: "Нині працюю над серією робіт, присвяченій 150-річчю Лесі Українки. Написав її портрет: вона іде по березі озера. Так я її бачу".



Останні роки художник пише місцеві пейзажі, портрети волинян, тематичні твори. Нині його твори зберігаються у музейних збірках та прикрашають установи Волинської області.



Премію імені Ігоря Стравінського отримала солістка-вокалістка Ірина Малашевська. Артистка працює в обласній філармонії.



Жінка каже: спів вподобала з перших класів музичної школи. "Я не розуміла, як можна вистукувати на клавішах фортепіано, це здавалося складним. А пісня – це просто".



Нині під час карантину співачка щодня займається, готує новий репертуар. "Зустріч з глядачем - це завжди хвилювання, емоції, обмін позитивною енергією. На карантині цього не вистачає", - каже Ірина Малашевська.



У номінації імені Агатангела Кримського премію присудили артистці розмовного жанру та режисерці Оксані Єфіменко.



Лауреатка 20 років жінка працює у складі творчого колективу обласної філармонії. "Як ведуча я можу виконувати сольні твори під час концерту, але головна моя задача – налаштувати глядача на тему концерту та зв’язати усе в єдине ціле", - каже Оксана Єфіменко.



Данило Поштарук став лауреатом премії імені Миколи Царенка. Заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук працює в обласному театрі ляльок, є його директором.



Чоловік розповів Суспільному: ляльками й театром захопився ще в юності. "У 18 років я прийшов в це приміщення молодим актором. Тоді тут був драматичний театр. Потім працював у міському та обласному управліннях культури. Коли мені запропонували очолити лялькарів, я погодився, і уже 44 роки тут працюю".



Премію імені Миколи Куделі присудили Галині Марчук. Понад пів століття вона вивчає дзвони та їх історію.



Галина Марчук – дзвонарка, організаторка фестивалю "Благовіст Волині", авторка наукових досліджень про кампанологію. У приватній колекції має понад 300 дзвоників з різних куточків світу. "Ніколи в дитинстві не чула дзвін. У 1982 році прийшла на роботу у Луцький історико-культурний заповідник, де отримала завдання чистити дзвони, які зібрали для музею. Так і прикипіла до них на все життя", - каже дзвонарка.



За створення та розвиток університетського Музею етнографії Волині та Полісся, Аллі Дмитренко присудили премію імені Олександра Цинкаловського.



"Музей, якій нині нараховує понад 2,5 тисячі експонатів, створювався силами студентів під моїм керівництвом. Ми їздили в експедиції, і так експонат за експонатом назбирали колекції декоративного полотна, рушників, одягу, кераміки, предметів побуту та праці волинян", - каже Алла Дмитренко.



Композитор, поет, аранжувальник, хормейстер Ігор Баранюк став лауреатом премії імені В’ячеслава Хурсенка.



"Я пройшов весь шлях від дитячої музичної школи, до консерваторії, яку, через життєві обставини не закінчив. В основному моя творчість про Луцьк, Волинь, Україну, Чорнобиль. Мої пісні виконують і відомі народні артисти, і менш відомі",- розповів Ігор Баранюк.



Премію імені Степана Кривенького отримав народний аматорський фольклорний колектив "Криниця" будинку культури села Видерта Камінь-Каширського району.



Керівниця колективу Валентина Зубач. Як йдеться на сайті Волинської ОДА, співаки стали лауреатами іменної премії "за розвиток та збереження народних звичаїв та обрядів, пісенних традицій рідного краю, активну творчу діяльність, високу виконавську майстерність".



Рішення про присвоєння іменних премій восьми волинським митцям ухвалили члени комітету 11 серпня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Дня Незалежності України волинським митцям присудили обласні іменні премії. Переможців 8, як і номінацій. Суспільне дізналося, за які досягнення та кого з волинських митців нагородили цього року.Лауреатом премії імені Йова Кондзелевича став заслужений художник УкраїниХудожник розповідає: за творче життя мав понад 20 персональних виставок: "Нині працюю над серією робіт, присвяченій 150-річчю Лесі Українки. Написав її портрет: вона іде по березі озера. Так я її бачу".Останні роки художник пише місцеві пейзажі, портрети волинян, тематичні твори. Нині його твори зберігаються у музейних збірках та прикрашають установи Волинської області.Премію імені Ігоря Стравінського отримала солістка-вокалісткаАртистка працює в обласній філармонії.Жінка каже: спів вподобала з перших класів музичної школи. "Я не розуміла, як можна вистукувати на клавішах фортепіано, це здавалося складним. А пісня – це просто".Нині під час карантину співачка щодня займається, готує новий репертуар. "Зустріч з глядачем - це завжди хвилювання, емоції, обмін позитивною енергією. На карантині цього не вистачає", - каже Ірина Малашевська.У номінації імені Агатангела Кримського премію присудили артистці розмовного жанру та режисерціЛауреатка 20 років жінка працює у складі творчого колективу обласної філармонії. "Як ведуча я можу виконувати сольні твори під час концерту, але головна моя задача – налаштувати глядача на тему концерту та зв’язати усе в єдине ціле", - каже Оксана Єфіменко.став лауреатом премії імені Миколи Царенка. Заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук працює в обласному театрі ляльок, є його директором.Чоловік розповів Суспільному: ляльками й театром захопився ще в юності. "У 18 років я прийшов в це приміщення молодим актором. Тоді тут був драматичний театр. Потім працював у міському та обласному управліннях культури. Коли мені запропонували очолити лялькарів, я погодився, і уже 44 роки тут працюю".Премію імені Миколи Куделі присудили. Понад пів століття вона вивчає дзвони та їх історію.Галина Марчук – дзвонарка, організаторка фестивалю "Благовіст Волині", авторка наукових досліджень про кампанологію. У приватній колекції має понад 300 дзвоників з різних куточків світу. "Ніколи в дитинстві не чула дзвін. У 1982 році прийшла на роботу у Луцький історико-культурний заповідник, де отримала завдання чистити дзвони, які зібрали для музею. Так і прикипіла до них на все життя", - каже дзвонарка.За створення та розвиток університетського Музею етнографії Волині та Полісся,присудили премію імені Олександра Цинкаловського."Музей, якій нині нараховує понад 2,5 тисячі експонатів, створювався силами студентів під моїм керівництвом. Ми їздили в експедиції, і так експонат за експонатом назбирали колекції декоративного полотна, рушників, одягу, кераміки, предметів побуту та праці волинян", - каже Алла Дмитренко.Композитор, поет, аранжувальник, хормейстерстав лауреатом премії імені В’ячеслава Хурсенка."Я пройшов весь шлях від дитячої музичної школи, до консерваторії, яку, через життєві обставини не закінчив. В основному моя творчість про Луцьк, Волинь, Україну, Чорнобиль. Мої пісні виконують і відомі народні артисти, і менш відомі",- розповів Ігор Баранюк.Премію імені Степана Кривенького отримав народний аматорський фольклорний колектив "Криниця" будинку культури села Видерта Камінь-Каширського району.Керівниця колективу. Як йдеться на сайті Волинської ОДА, співаки стали лауреатами іменної премії "за розвиток та збереження народних звичаїв та обрядів, пісенних традицій рідного краю, активну творчу діяльність, високу виконавську майстерність".Рішення про присвоєння іменних премій восьми волинським митцям ухвалили члени комітету 11 серпня.

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