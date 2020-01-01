27 серпня майже весь Луцьк буде без води
Сьогодні, 11:36
У четвер, 27 серпня, у Луцьку триватимуть аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах. У зв’язку із цим, починаючи з 9.00 і до 19. 00 в більшій частині міста, що охоплює майже всі великі райони, буде відсутнє водопостачання.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Подачу води не припинятимуть лише в районах ЛПЗ, вулиць Володимирської, Львівської, Шевченка і Ковельської.
Тож наголошують на необхідності завчасно запастись питною водою.
Перепрошуємо за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Подачу води не припинятимуть лише в районах ЛПЗ, вулиць Володимирської, Львівської, Шевченка і Ковельської.
Тож наголошують на необхідності завчасно запастись питною водою.
Перепрошуємо за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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