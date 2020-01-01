26 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналістка Лариса Андрійчук (на фото).
Також цього дня особисте свято відзначають очільник Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Василь Авраменко, екс-депутат Волинської обласної ради Віктор Кобринчук.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Максимів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення та професійних успіхів.
26 серпня 1985 року комплекс історичних архітектурних споруд старої частини Луцька оголошено Державним історико-культурним заповідником (на фото).
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Також цього дня особисте свято відзначають очільник Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Василь Авраменко, екс-депутат Волинської обласної ради Віктор Кобринчук.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Максимів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення та професійних успіхів.
26 серпня 1985 року комплекс історичних архітектурних споруд старої частини Луцька оголошено Державним історико-культурним заповідником (на фото).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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