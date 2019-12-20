Волиняни встановили новий рекорд України на вершині Говерли. ФОТО





У День Державного Прапора з піднесеним духом та патріотичним настроєм розгорнули найбільшу українську вишиту сорочку на найвищій вершині України,



«Масове сходження на найвищу вершину українських Карпат та найвищу точку України гору Говерлу, висота якої 2061 метр, підняття та розгортання на вершині велетенської вишитої вручну хрестиком сорочки та 8-метрового вишитого хрестиком учнями ковельських навчальних закладів поясу крайки. Ідейні засновники та організатори проєкту «З Україною в серці - ГО «Велика ідея» м. Ковель Волинська обл. Робота над вишиванням тривала 365 днів» - саме так звучить новий рекорд України.



Ініціатори та організатори встановлення рекорду України - Олександр Романюк (туристичні подорожі «Шалені Карпати» м. Ковель) та ГО «Велика ідея» (автор проєкту «З Україною в серці» зі створення вишиванки у 2017-2018 роках).



Учасниками рекорду, зокрема, стали і представники ковельських та волинських організацій, що для більшості з них було сюрпризом:

- Молодіжний центр «Місто ідей»

- Ковельський МРВ Центр пробації

- Ресторан «ОТТО»

- Патрульна поліція м. Ковель

- Фотограф Оля Лихобицька



А наймолодшим учасником рекорду України став 5-річний ковельчанин Марк Чеханюк.



«Ми разом зробили це і ми щасливі! Нічого у світі не зрівняється з емоціями людей, об’єднаних духом патріотизму, любові до своєї країни, а особливо після підкорення найвищої гори в Україні напередодні Дня Незалежності нашої держави!» - діляться враженнями організатори Олександр Романюк і представники ГО «Велика ідея».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Дня Незалежності України понад 50 представників міста Ковеля та Волині підкорили Говерлу.У День Державного Прапора з піднесеним духом та патріотичним настроєм розгорнули найбільшу українську вишиту сорочку на найвищій вершині України, йдеться на сайті Ковельської міськради.«Масове сходження на найвищу вершину українських Карпат та найвищу точку України гору Говерлу, висота якої 2061 метр, підняття та розгортання на вершині велетенської вишитої вручну хрестиком сорочки та 8-метрового вишитого хрестиком учнями ковельських навчальних закладів поясу крайки. Ідейні засновники та організатори проєкту «З Україною в серці - ГО «Велика ідея» м. Ковель Волинська обл. Робота над вишиванням тривала 365 днів» - саме так звучить новий рекорд України.Ініціатори та організатори встановлення рекорду України -(туристичні подорожі «Шалені Карпати» м. Ковель) та ГО «Велика ідея» (автор проєкту «З Україною в серці» зі створення вишиванки у 2017-2018 роках).Учасниками рекорду, зокрема, стали і представники ковельських та волинських організацій, що для більшості з них було сюрпризом:- Молодіжний центр «Місто ідей»- Ковельський МРВ Центр пробації- Ресторан «ОТТО»- Патрульна поліція м. Ковель- ФотографА наймолодшим учасником рекорду України став 5-річний ковельчанин«Ми разом зробили це і ми щасливі! Нічого у світі не зрівняється з емоціями людей, об’єднаних духом патріотизму, любові до своєї країни, а особливо після підкорення найвищої гори в Україні напередодні Дня Незалежності нашої держави!» - діляться враженнями організатори Олександр Романюк і представники ГО «Велика ідея».

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