вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни встановили новий рекорд України на вершині Говерли. ФОТО

Волиняни встановили новий рекорд України на вершині Говерли. ФОТО
Напередодні Дня Незалежності України понад 50 представників міста Ковеля та Волині підкорили Говерлу.

У День Державного Прапора з піднесеним духом та патріотичним настроєм розгорнули найбільшу українську вишиту сорочку на найвищій вершині України, йдеться на сайті Ковельської міськради.

«Масове сходження на найвищу вершину українських Карпат та найвищу точку України гору Говерлу, висота якої 2061 метр, підняття та розгортання на вершині велетенської вишитої вручну хрестиком сорочки та 8-метрового вишитого хрестиком учнями ковельських навчальних закладів поясу крайки. Ідейні засновники та організатори проєкту «З Україною в серці - ГО «Велика ідея» м. Ковель Волинська обл. Робота над вишиванням тривала 365 днів» - саме так звучить новий рекорд України.

Ініціатори та організатори встановлення рекорду України - Олександр Романюк (туристичні подорожі «Шалені Карпати» м. Ковель) та ГО «Велика ідея» (автор проєкту «З Україною в серці» зі створення вишиванки у 2017-2018 роках).

Учасниками рекорду, зокрема, стали і представники ковельських та волинських організацій, що для більшості з них було сюрпризом:
- Молодіжний центр «Місто ідей»
- Ковельський МРВ Центр пробації
- Ресторан «ОТТО»
- Патрульна поліція м. Ковель
- Фотограф Оля Лихобицька

А наймолодшим учасником рекорду України став 5-річний ковельчанин Марк Чеханюк.

«Ми разом зробили це і ми щасливі! Нічого у світі не зрівняється з емоціями людей, об’єднаних духом патріотизму, любові до своєї країни, а особливо після підкорення найвищої гори в Україні напередодні Дня Незалежності нашої держави!» - діляться враженнями організатори Олександр Романюк і представники ГО «Велика ідея».

Волиняни встановили новий рекорд України на вершині Говерли. ФОТО
Волиняни встановили новий рекорд України на вершині Говерли. ФОТО
Волиняни встановили новий рекорд України на вершині Говерли. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День Державного прапора, рекорд УКраїни, ковельчани, Говерла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обоє померлих від ускладнень коронавірусу за добу на Волині – люди пенсійного віку
Сьогодні, 12:09
Волиняни встановили новий рекорд України на вершині Говерли. ФОТО
Сьогодні, 12:00
На Сході загинув старший лейтенант волинської бригади
Сьогодні, 11:50
27 серпня майже весь Луцьк буде без води
Сьогодні, 11:36
Хто з волинських митців отримав іменні премії
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
Рятувальники допомогли лучанину, якому стало зле під час сходження на Говерлу Рятувальники допомогли лучанину, якому стало зле під час сходження на Говерлу
10 серпень, 17:40
Через зливу на Говерлі застрягли туристи з шістьма дітьми Через зливу на Говерлі застрягли туристи з шістьма дітьми
25 липень, 22:43
Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО
24 липень, 03:49
Майже 300 Миколаїв на одній площі: на Волині встановили рекорд України. ВІДЕО Майже 300 Миколаїв на одній площі: на Волині встановили рекорд України. ВІДЕО
20 грудень, 2019, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обоє померлих від ускладнень коронавірусу за добу на Волині – люди пенсійного віку
Сьогодні, 12:09
 0
Волиняни встановили новий рекорд України на вершині Говерли. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
На Сході загинув старший лейтенант волинської бригади
Сьогодні, 11:50
 0
27 серпня майже весь Луцьк буде без води
Сьогодні, 11:36
 0
Хто з волинських митців отримав іменні премії
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8