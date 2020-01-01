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Навчання під час пандемії коронавірусу: хто у школах може не носити маску

Навчання під час пандемії коронавірусу: хто у школах може не носити маску
З початку навчального року учням 1-4 класів буде дозволено пересуватися школою без маски або респіратора. Так, найближчим часом МОЗ на своєму сайті оприлюднить рекомендації щодо дотримання протиепідемічних правил у школі.

Про це під час брифінгу у вівторок повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"У нас за тиждень буде розпочинатися навчання у школах, і всі хвилюються, яким чином відбуватиметься навчання і яким чином дотримуватися тих правил, які встановлені в школах… Для учнів 1-4 класів пересування приміщеннями закладу освіти буде дозволятися без використання маски або респіратора. У регіонах, що відносяться до "помаранчевого" рівня, педагогам у процесі викладання навчання дисципліни буде рекомендовано використовувати захисні щитки. Якщо регіон перебуває у "жовтій" або "зеленій" зоні - то просто дотримуватися відповідної дистанції", - зазначив міністр.

Він також вказав, що допуск вчителів на роботу може бути тільки після проведення термометрії.

"У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби у когось із учнів, то весь клас повинен піти на самоізоляцію. Дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, у подальшому ми рекомендуємо після кожного уроку ретельно мити руки. Усі ці рекомендації у доступній формі, я думаю, що сьогодні, будуть викладенні на сайті Міністерства охорони здоров’я", - додав Степанов.

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Теги: навчання, школи, карантин, МОЗ
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