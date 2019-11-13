вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Верховна Рада підвищила «мінімалку» до 5 тисяч

Верховна Рада підвищила «мінімалку» до 5 тисяч
Сьогодні, 25 серпня, Верховна Рада України ухвалила закон про збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє сайт каналу "Прямий".

За проголосували 295 депутатів.

Проти проголосували 8.

Так, законопроєктом пропонують підвищити розмір мінімальної заробітної плати та встановити її з 1 вересня на рівні 5 тисяч грн у місячному розмірі (зростання на 5,86%). На сьогодні мінімальна зарплата у Держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «мінімалка», Верховна Рада, гроші, закон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині біля ставу знайшли тіло чоловіка, його вбив 24-річний хлопець
Сьогодні, 12:46
Водій, який у Копачівці збив 23-річну родичку головного патрульного Рівненщини, сяде у тюрму
Сьогодні, 12:34
Верховна Рада підвищила «мінімалку» до 5 тисяч
Сьогодні, 12:20
Навчання під час пандемії коронавірусу: хто у школах може не носити маску
Сьогодні, 12:18
Обоє померлих від ускладнень коронавірусу за добу на Волині – люди пенсійного віку
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
Рада ухвалила закон про відкриття ринку землі в Україні Рада ухвалила закон про відкриття ринку землі в Україні
31 березень, 01:30
8 тисяч за пологи, 16 тисяч при інфаркті: на медпослуги в Україні пропонують нові тарифи 8 тисяч за пологи, 16 тисяч при інфаркті: на медпослуги в Україні пропонують нові тарифи
30 січень, 10:40
За фальсифікацію ліків в Україні каратимуть довічним ув`язненням За фальсифікацію ліків в Україні каратимуть довічним ув`язненням
13 листопад, 2019, 00:08
Україна посилить охорону держкордону Україна посилить охорону держкордону
30 жовтень, 2019, 06:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» стартував шопінг-марафон*
Сьогодні, 13:35
 0
Через ремонт – ускладнений рух на одній із вулиць Луцька
Сьогодні, 13:07
 0
На Волині біля ставу знайшли тіло чоловіка, його вбив 24-річний хлопець
Сьогодні, 12:46
 0
Водій, який у Копачівці збив 23-річну родичку головного патрульного Рівненщини, сяде у тюрму
Сьогодні, 12:34
 0
Верховна Рада підвищила «мінімалку» до 5 тисяч
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8