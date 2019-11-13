Верховна Рада підвищила «мінімалку» до 5 тисяч
Сьогодні, 12:20
Сьогодні, 25 серпня, Верховна Рада України ухвалила закон про збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.
Про це повідомляє сайт каналу "Прямий".
За проголосували 295 депутатів.
Проти проголосували 8.
Так, законопроєктом пропонують підвищити розмір мінімальної заробітної плати та встановити її з 1 вересня на рівні 5 тисяч грн у місячному розмірі (зростання на 5,86%). На сьогодні мінімальна зарплата у Держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.
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Про це повідомляє сайт каналу "Прямий".
За проголосували 295 депутатів.
Проти проголосували 8.
Так, законопроєктом пропонують підвищити розмір мінімальної заробітної плати та встановити її з 1 вересня на рівні 5 тисяч грн у місячному розмірі (зростання на 5,86%). На сьогодні мінімальна зарплата у Держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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