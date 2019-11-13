Верховна Рада підвищила «мінімалку» до 5 тисяч





Про це повідомляє сайт каналу "



За проголосували 295 депутатів.



Проти проголосували 8.



Так, законопроєктом пропонують підвищити розмір мінімальної заробітної плати та встановити її з 1 вересня на рівні 5 тисяч грн у місячному розмірі (зростання на 5,86%). На сьогодні мінімальна зарплата у Держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 серпня, Верховна Рада України ухвалила закон про збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.Про це повідомляє сайт каналу " Прямий ".За проголосували 295 депутатів.Проти проголосували 8.Так, законопроєктом пропонують підвищити розмір мінімальної заробітної плати та встановити її з 1 вересня на рівні 5 тисяч грн у місячному розмірі (зростання на 5,86%). На сьогодні мінімальна зарплата у Держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію