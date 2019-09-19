На Волині біля ставу знайшли тіло чоловіка, його вбив 24-річний хлопець
Сьогодні, 12:46
У неділю, 23 серпня, місцеві жителі повідомили поліції надійшло, що в селі Кортеліси Ратнівського району біля місцевого ставу натрапили на труп 40-річного місцевого жителя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Працівники сектору кримінальної поліції спільно з дільничним офіцером поліції розпочали ретельні оперативно-розшукові заходи. Поліцейські встановили, що побив чоловіка 24-річний односельчанин. Зловмисник, під час конфлікту, наніс йому декілька ударів в різні частини тіла – це й спричинило смерть потерпілого.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального кодексу, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Працівники сектору кримінальної поліції спільно з дільничним офіцером поліції розпочали ретельні оперативно-розшукові заходи. Поліцейські встановили, що побив чоловіка 24-річний односельчанин. Зловмисник, під час конфлікту, наніс йому декілька ударів в різні частини тіла – це й спричинило смерть потерпілого.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального кодексу, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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