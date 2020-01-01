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Через ремонт – ускладнений рух на одній із вулиць Луцька

Через ремонт – ускладнений рух на одній із вулиць Луцька
У зв'язку з запланованим капітальним ремонтом - ускладнений рух вулицею Ківерцівська, що від перехрестя з вулиці Карпенка-Карого до вулиці Сосюри.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.

Так, ускладнений рух буде починаючи з цього тижня і до завершення ремонту вказаною ділянкою дороги.

Водіїв, за можливості, просять оминати вказану ділянку дороги.

У коментарях під дописом Поліщук додав, що орієнтовно завершити ремонт планують до кінця жовтня-початок листопада.

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Теги: Луцьк, ускладнений рух, ремонт
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