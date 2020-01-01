Через ремонт – ускладнений рух на одній із вулиць Луцька

У зв'язку з запланованим капітальним ремонтом - ускладнений рух вулицею Ківерцівська, що від перехрестя з вулиці Карпенка-Карого до вулиці Сосюри.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера ЛуцькаТак, ускладнений рух буде починаючи з цього тижня і до завершення ремонту вказаною ділянкою дороги.Водіїв, за можливості, просять оминати вказану ділянку дороги.У коментарях під дописом Поліщук додав, що орієнтовно завершити ремонт планують до кінця жовтня-початок листопада.