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У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*

У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*
У ресторації "Брама" оновили дитяче меню - є перше, друге та мілкшейк.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

"Відтепер дітвора може поновити сили для розваг у Ресторації «Брама»
Зустрічайте! Нове дитяче меню. Смачно, корисно та збалансовано!", - йдеться у дописі.

Тож лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама у світ смаків». Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.

У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*

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Теги: Луцьк, ресторація
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