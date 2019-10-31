На Волині чоловік побився з працівником залізничної станції
Сьогодні, 13:48
24-го серпня у Володимир-Волинському районі на території залізничної станції «Ізов» виникла бійка. 52-річного складача поїздів під час словесної перепалки побив 42-річний ковельчанин.
Про це БУГу повідомили в міському відділі поліції.
Відомо, що інцидент виник в період часу з 03:00 до 05:00 години.
52-річний житель села Чорників Володимир-Волинського району в ході словесного конфлікту отримав тілесні ушкодження у вигляді садин передпліччя, забою лівого передпліччя, спини.
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Про це БУГу повідомили в міському відділі поліції.
Відомо, що інцидент виник в період часу з 03:00 до 05:00 години.
52-річний житель села Чорників Володимир-Волинського району в ході словесного конфлікту отримав тілесні ушкодження у вигляді садин передпліччя, забою лівого передпліччя, спини.
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