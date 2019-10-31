На Волині чоловік побився з працівником залізничної станції





Про це



Відомо, що інцидент виник в період часу з 03:00 до 05:00 години.



52-річний житель села Чорників Володимир-Волинського району в ході словесного конфлікту отримав тілесні ушкодження у вигляді садин передпліччя, забою лівого передпліччя, спини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-го серпня у Володимир-Волинському районі на території залізничної станції «Ізов» виникла бійка. 52-річного складача поїздів під час словесної перепалки побив 42-річний ковельчанин.Про це БУГу повідомили в міському відділі поліції.Відомо, що інцидент виник в період часу з 03:00 до 05:00 години.52-річний житель села Чорників Володимир-Волинського району в ході словесного конфлікту отримав тілесні ушкодження у вигляді садин передпліччя, забою лівого передпліччя, спини.

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