У місті на Волині після зливи затопило вулицю: задіяли рятувальників





Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Управління ДСНС України у Волинській області.



Інформують, що внаслідок інтенсивних дощових опадів рятувальники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська відкачували воду за допомогою мотопомпи.



До робіт задіяли 2 людей особового складу на 1-му пожежному автомобілі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після зливи сьогодні, 25 серпня, затопило вулицю Шухевича у місті Нововолинськ.Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Управління ДСНС України у Волинській області.Інформують, що внаслідок інтенсивних дощових опадів рятувальники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська відкачували воду за допомогою мотопомпи.До робіт задіяли 2 людей особового складу на 1-му пожежному автомобілі.

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