У місті на Волині після зливи затопило вулицю: задіяли рятувальників
Сьогодні, 13:56
Після зливи сьогодні, 25 серпня, затопило вулицю Шухевича у місті Нововолинськ.
Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що внаслідок інтенсивних дощових опадів рятувальники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська відкачували воду за допомогою мотопомпи.
До робіт задіяли 2 людей особового складу на 1-му пожежному автомобілі.
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Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що внаслідок інтенсивних дощових опадів рятувальники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська відкачували воду за допомогою мотопомпи.
До робіт задіяли 2 людей особового складу на 1-му пожежному автомобілі.
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