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У місті на Волині після зливи затопило вулицю: задіяли рятувальників

У місті на Волині після зливи затопило вулицю: задіяли рятувальників
Після зливи сьогодні, 25 серпня, затопило вулицю Шухевича у місті Нововолинськ.

Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Управління ДСНС України у Волинській області.

Інформують, що внаслідок інтенсивних дощових опадів рятувальники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська відкачували воду за допомогою мотопомпи.

До робіт задіяли 2 людей особового складу на 1-му пожежному автомобілі.

У місті на Волині після зливи затопило вулицю: задіяли рятувальників
У місті на Волині після зливи затопило вулицю: задіяли рятувальників
У місті на Волині після зливи затопило вулицю: задіяли рятувальників
У місті на Волині після зливи затопило вулицю: задіяли рятувальників

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Теги: злива, Нововолинськ
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