На Волині закрили дитсадок через підозру на спалах коронавірусу





Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої відбулося сьогодні, 25 серпня 2020 року,



За словами начальниці управління освіти Ольги Лакиш, цими вихідними працівники повідомили про підвищення температури. Аби не допустити поширення інфекції, вирішили сьогодні дітей у садок не пускати. До кінця нинішнього дня з’ясовуватимуть стан здоров’я вихованців та працівників цього закладу.



Комісія вирішила призупинити роботу ДНЗ №3 до часу отримання результатів ПЛР-діагностики працівників, котрі потрапили у коло осіб з підозрою на наявність захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДНЗ №3 у Нововолинську тимчасово призупинив роботу, оскільки п’ятеро працівників цього закладу мають симптоми коронавірусної хвороби. Наразі працівники ДНЗ перебувають на самоізоляції.Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої відбулося сьогодні, 25 серпня 2020 року, йдеться на сайті Нововолинської міської ради.За словами начальниці управління освіти, цими вихідними працівники повідомили про підвищення температури. Аби не допустити поширення інфекції, вирішили сьогодні дітей у садок не пускати. До кінця нинішнього дня з’ясовуватимуть стан здоров’я вихованців та працівників цього закладу.Комісія вирішила призупинити роботу ДНЗ №3 до часу отримання результатів ПЛР-діагностики працівників, котрі потрапили у коло осіб з підозрою на наявність захворювання.

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