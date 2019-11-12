«По 200 людей на одного лікаря»: у луцькій дитячій поліклініці – довжелезні черги. ВІДЕО





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Директорка медзакладу Оксана Лєщинська каже: перед навчальним роком у поліклініці завжди збільшується кількість відвідувачів. Цього року охочих пройти медогляд більше через тривалий карантин.



"Були заборонені під час карантину медичні огляди. То зараз наш один лікар, ми порахували, має приймати понад 200 людей у день. Це – неможливо. Ми ведемо на даний час розмову з управлінням освіти щодо відтермінування цих оглядів хоча би на деякій час", - каже директорка поліклініки.



У реєстратурі дві медсестри видають талони на прийом до вузькопрофільних лікарів та педіатрів. Записатися до лікаря телефоном, розповідає мама Анастасія Шуляк, нереально: "Ми не можемо потрапити другий місяць до хірурга. Бо дитину в садок не беруть без хірурга".



Директор луцької школи №26 Іван Леуш розповів Суспільному, що 1 вересня довідка про медогляд обов’язково має бути у першачків: "Батьки пізно згадали, що у них є діти, але ми будемо рекомендувати їм пройти медогляд протягом вересня місяця. Є діти в кого медогляд закінчується у вересні, в жовтні, то їм ще не потрібно його проходити".



Як розповіла начальниця Луцького відділу освіти Зіновія Лещенко, сьогодні 25 серпня, директорам луцьких шкіл повідомили про відтермінування медоглядів усім учням, окрім першокласників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській дитячій поліклініці - довжелезні черги. Батьки з дітьми від ранку намагаються потрапити на прийом до профільних лікарів для проходження медогляду.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".Директорка медзакладукаже: перед навчальним роком у поліклініці завжди збільшується кількість відвідувачів. Цього року охочих пройти медогляд більше через тривалий карантин."Були заборонені під час карантину медичні огляди. То зараз наш один лікар, ми порахували, має приймати понад 200 людей у день. Це – неможливо. Ми ведемо на даний час розмову з управлінням освіти щодо відтермінування цих оглядів хоча би на деякій час", - каже директорка поліклініки.У реєстратурі дві медсестри видають талони на прийом до вузькопрофільних лікарів та педіатрів. Записатися до лікаря телефоном, розповідає мама, нереально: "Ми не можемо потрапити другий місяць до хірурга. Бо дитину в садок не беруть без хірурга".Директор луцької школи №26розповів Суспільному, що 1 вересня довідка про медогляд обов’язково має бути у першачків: "Батьки пізно згадали, що у них є діти, але ми будемо рекомендувати їм пройти медогляд протягом вересня місяця. Є діти в кого медогляд закінчується у вересні, в жовтні, то їм ще не потрібно його проходити".Як розповіла начальниця Луцького відділу освіти, сьогодні 25 серпня, директорам луцьких шкіл повідомили про відтермінування медоглядів усім учням, окрім першокласників.

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