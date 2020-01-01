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Завтра, 26 серпня, деякі вулиці Луцька будуть без світла

Завтра, 26 серпня, деякі вулиці Луцька будуть без світла
На деяких вулицях Луцька у середу, 26 серпня, не буде електропостачання.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Зокрема, у зв'язку зі здійсненням монтажних робіт з 13:30 до 17:00 не буде електроенергії за такими адресами: вул. Ярощука (частково), Будівельників, 4-8, 1-11.

Також з 09:00 до 17:00 знеструмлять електроенергію на таких вулицях: Нахімова, Путінцева, Холодноярська, Яблунева, Степана Кривенького, Липова, Ватутіна, Дубова, Володимирська (частково).

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Теги: світло, Луцьк
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