Завтра, 26 серпня, деякі вулиці Луцька будуть без світла
Сьогодні, 19:00
На деяких вулицях Луцька у середу, 26 серпня, не буде електропостачання.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зокрема, у зв'язку зі здійсненням монтажних робіт з 13:30 до 17:00 не буде електроенергії за такими адресами: вул. Ярощука (частково), Будівельників, 4-8, 1-11.
Також з 09:00 до 17:00 знеструмлять електроенергію на таких вулицях: Нахімова, Путінцева, Холодноярська, Яблунева, Степана Кривенького, Липова, Ватутіна, Дубова, Володимирська (частково).
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зокрема, у зв'язку зі здійсненням монтажних робіт з 13:30 до 17:00 не буде електроенергії за такими адресами: вул. Ярощука (частково), Будівельників, 4-8, 1-11.
Також з 09:00 до 17:00 знеструмлять електроенергію на таких вулицях: Нахімова, Путінцева, Холодноярська, Яблунева, Степана Кривенького, Липова, Ватутіна, Дубова, Володимирська (частково).
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