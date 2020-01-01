Завтра, 26 серпня, деякі вулиці Луцька будуть без світла





Про це



Зокрема, у зв'язку зі здійсненням монтажних робіт з 13:30 до 17:00 не буде електроенергії за такими адресами: вул. Ярощука (частково), Будівельників, 4-8, 1-11.



Також з 09:00 до 17:00 знеструмлять електроенергію на таких вулицях: Нахімова, Путінцева, Холодноярська, Яблунева, Степана Кривенького, Липова, Ватутіна, Дубова, Володимирська (частково).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На деяких вулицях Луцька у середу, 26 серпня, не буде електропостачання.Про це повідомляє Луцька міська рада.Зокрема, у зв'язку зі здійсненням монтажних робіт з 13:30 до 17:00 не буде електроенергії за такими адресами: вул. Ярощука (частково), Будівельників, 4-8, 1-11.Також з 09:00 до 17:00 знеструмлять електроенергію на таких вулицях: Нахімова, Путінцева, Холодноярська, Яблунева, Степана Кривенького, Липова, Ватутіна, Дубова, Володимирська (частково).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію