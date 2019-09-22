У Луцьку у неповнолітнього хлопця знайшли наркотики





Про це



Під час автопатрулювання містом, поблизу Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни, наряд гвардійців звернув увагу на молодика, що поводився підозріло. Під час поверхневої перевірки у громадянина 2005 року народження виявили та вилучили речовину зеленого кольору, ззовні схожу на канабіс.



Того ж дня самостійний піший наряд під час поверхневої перевірки у громадяни на 1995 року народження виявив та вилучив поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамінн та ваги. Трапилося це уже в іншому районі міста, біля мосту на вулиці Данила Галицького.



Для з’ясування усіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група. Речовини вилучили та направили на дослідження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 серпня, у День Незалежності України, військові наряди гвардійців затримали двох громадян з ймовірними наркотичними речовинами. Один з них – неповнолітній.Про це повідомляє пресслужба війської частини НГУ міста Луцьк.Під час автопатрулювання містом, поблизу Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни, наряд гвардійців звернув увагу на молодика, що поводився підозріло. Під час поверхневої перевірки у громадянина 2005 року народження виявили та вилучили речовину зеленого кольору, ззовні схожу на канабіс.Того ж дня самостійний піший наряд під час поверхневої перевірки у громадяни на 1995 року народження виявив та вилучив поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамінн та ваги. Трапилося це уже в іншому районі міста, біля мосту на вулиці Данила Галицького.Для з’ясування усіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група. Речовини вилучили та направили на дослідження.

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