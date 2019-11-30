У місті на Волині обрали нових директорів трьох шкіл





Відбувся черговий етап конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти міста – ліцеїв №№ 3, 10 та імені Олени Пчілки – письмове тестування на знання законодавства України в галузі освіти, професійних, управлінських компетентностей та публічна презентація перспективного плану розвитку закладів,



Їх проходили усі претенденти одночасно у присутності членів конкурсних комісій. Тестування складалося з 50 питань, обраних у довільному порядку з двохсот, оприлюднених на сайті міської ради.



Конкурсантам запропонували на вибір 6 варіантів тестів.



До наступного випробування були допущені усі учасники, адже вони дали більше 50% правильних відповідей (понад 26 питань). Перевірка робіт відбувалась у присутності всіх членів комісій за наданими ключами розв’язків.



Комісія затвердила такі результати:

1.Претендент

2.Максимально можлива кількість балів

3.Набрано балів

4.Допуск до етапу презентації



Оксентюк Василь Іванович 50 40 Допущено

Вальчук Олена Іванівна 50 45 Допущено

Шворак Світлана Іванівна 50 36 Допущено



Комісія заслухала також публічні презентації перспективного плану розвитку закладів. Крім того, учасникам конкурсу запропонували письмово розв’язати ситуаційне завдання та пройти співбесіду.



Усі успішно справились із поставленими завданнями. У результаті переможцями конкурсу стали – Василь Оксентюк (ліцей №3 імені Лесі Українки), Олена Вальчук (ліцей імені Олени Пчілки) та Світлана Шворак (Ліцей №10), з якими буде укладено трудові договори у формі контрактів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі визначили переможців конкурсу на посади директорів ліцеїв імені Олени Пчілки, №10 та № 3 імені Лесі УкраїнкиВідбувся черговий етап конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти міста – ліцеїв №№ 3, 10 та імені Олени Пчілки – письмове тестування на знання законодавства України в галузі освіти, професійних, управлінських компетентностей та публічна презентація перспективного плану розвитку закладів, йдеться на сайті Ковельської міськради.Їх проходили усі претенденти одночасно у присутності членів конкурсних комісій. Тестування складалося з 50 питань, обраних у довільному порядку з двохсот, оприлюднених на сайті міської ради.Конкурсантам запропонували на вибір 6 варіантів тестів.До наступного випробування були допущені усі учасники, адже вони дали більше 50% правильних відповідей (понад 26 питань). Перевірка робіт відбувалась у присутності всіх членів комісій за наданими ключами розв’язків.Комісія затвердила такі результати:1.Претендент2.Максимально можлива кількість балів3.Набрано балів4.Допуск до етапу презентаціїОксентюк Василь Іванович 50 40 ДопущеноВальчук Олена Іванівна 50 45 ДопущеноШворак Світлана Іванівна 50 36 ДопущеноКомісія заслухала також публічні презентації перспективного плану розвитку закладів. Крім того, учасникам конкурсу запропонували письмово розв’язати ситуаційне завдання та пройти співбесіду.Усі успішно справились із поставленими завданнями. У результаті переможцями конкурсу стали –(ліцей №3 імені Лесі Українки),(ліцей імені Олени Пчілки) та(Ліцей №10), з якими буде укладено трудові договори у формі контрактів.

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