У місті на Волині обрали нових директорів трьох шкіл
Сьогодні, 18:14
У Ковелі визначили переможців конкурсу на посади директорів ліцеїв імені Олени Пчілки, №10 та № 3 імені Лесі Українки
Відбувся черговий етап конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти міста – ліцеїв №№ 3, 10 та імені Олени Пчілки – письмове тестування на знання законодавства України в галузі освіти, професійних, управлінських компетентностей та публічна презентація перспективного плану розвитку закладів, йдеться на сайті Ковельської міськради.
Їх проходили усі претенденти одночасно у присутності членів конкурсних комісій. Тестування складалося з 50 питань, обраних у довільному порядку з двохсот, оприлюднених на сайті міської ради.
Конкурсантам запропонували на вибір 6 варіантів тестів.
До наступного випробування були допущені усі учасники, адже вони дали більше 50% правильних відповідей (понад 26 питань). Перевірка робіт відбувалась у присутності всіх членів комісій за наданими ключами розв’язків.
Комісія затвердила такі результати:
1.Претендент
2.Максимально можлива кількість балів
3.Набрано балів
4.Допуск до етапу презентації
Оксентюк Василь Іванович 50 40 Допущено
Вальчук Олена Іванівна 50 45 Допущено
Шворак Світлана Іванівна 50 36 Допущено
Комісія заслухала також публічні презентації перспективного плану розвитку закладів. Крім того, учасникам конкурсу запропонували письмово розв’язати ситуаційне завдання та пройти співбесіду.
Усі успішно справились із поставленими завданнями. У результаті переможцями конкурсу стали – Василь Оксентюк (ліцей №3 імені Лесі Українки), Олена Вальчук (ліцей імені Олени Пчілки) та Світлана Шворак (Ліцей №10), з якими буде укладено трудові договори у формі контрактів.
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Відбувся черговий етап конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти міста – ліцеїв №№ 3, 10 та імені Олени Пчілки – письмове тестування на знання законодавства України в галузі освіти, професійних, управлінських компетентностей та публічна презентація перспективного плану розвитку закладів, йдеться на сайті Ковельської міськради.
Їх проходили усі претенденти одночасно у присутності членів конкурсних комісій. Тестування складалося з 50 питань, обраних у довільному порядку з двохсот, оприлюднених на сайті міської ради.
Конкурсантам запропонували на вибір 6 варіантів тестів.
До наступного випробування були допущені усі учасники, адже вони дали більше 50% правильних відповідей (понад 26 питань). Перевірка робіт відбувалась у присутності всіх членів комісій за наданими ключами розв’язків.
Комісія затвердила такі результати:
1.Претендент
2.Максимально можлива кількість балів
3.Набрано балів
4.Допуск до етапу презентації
Оксентюк Василь Іванович 50 40 Допущено
Вальчук Олена Іванівна 50 45 Допущено
Шворак Світлана Іванівна 50 36 Допущено
Комісія заслухала також публічні презентації перспективного плану розвитку закладів. Крім того, учасникам конкурсу запропонували письмово розв’язати ситуаційне завдання та пройти співбесіду.
Усі успішно справились із поставленими завданнями. У результаті переможцями конкурсу стали – Василь Оксентюк (ліцей №3 імені Лесі Українки), Олена Вальчук (ліцей імені Олени Пчілки) та Світлана Шворак (Ліцей №10), з якими буде укладено трудові договори у формі контрактів.
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