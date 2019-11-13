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10-річний хлопчик з Волині бореться з раком: рідні благають про допомогу

10-річний хлопчик з Волині бореться з раком: рідні благають про допомогу
Мешканець села Соснина Іваничівського району 10-річний Арсен Крайц важко хворіє. У травні в хлопчика діагностували онкозахворювання – гострий лімфобластичний лейкоз.

І відтоді він постійно перебуває на лікуванні в обласній дитячій лікарні в Луцьку. Батьки просять в усіх небайдужих про фінансову допомогу, пише "Буг".

10-річний Арсен уже 2,5 місяці знаходиться на лікуванні й постійно перебуває під крапельницями. За його плечами вже кілька курсів хіміотерапії та ще чимало їх попереду.

Обстеження, процедури, ліки – дороговартісні. І для родини хлопчика це непідйомні кошти. Клич про допомогу у фейсбуці опублікувала хрещена Арсена Вероніка Пилипюк.

«Шановні мої друзі, родичі, колеги, знайомі і просто небайдужі люди!!!

Звертаюсь до Вас, з проханням про допомогу для дуже хороших людей – моїх кумів Лариси та Сергія Крайц.

В їхнього 10-ти річного сина Арсенчика виявлено тяжку хворобу онкозахворювання-гострий лімфобластичний лейкоз.

Всі Ви любі мої знаєте, що лікування є довгим, дороговартісним і потребує великих коштів. Батьки стараються, як можуть.

Тому звертаюся до Вас хто може-допоможіть матеріально і репостами!!!!Кожна ваша гривня – це порятунок для цього маленького сонечка!!!», – наголосила вона.

У коментарі журналістам БУГу мама Арсена Лариса Крайц підтвердила цю інформацію.

Вона зауважила, що на лікування сина вже витратили усі заощадження. Навіть продали будинок, у якому проживали. Але й ці кошти вже закінчились. Тому зараз уся надія – на небайдужих людей і на їх допомогу.
10-річний хлопчик з Волині бореться з раком: рідні благають про допомогу

«Все почалося з ноги. Вона боліла і пухла. Тому ми звернулись до лікарів. Це було на початку квітня, а вже 19-го травня нам поставили діагноз – рак крові. І з 19-го червня проходимо курси хіміотерапії.

Вже 62 дні синочок постійно знаходиться під крапельницями. Щотижня по 4 дні підряд йому капають хімію. До того ж вона чергується з промивкою організму. Арсенчик не виключається з крапельниць, а весь час знаходиться під ними. Окрім цього, він п’є таблетки теж з хімією.

Лікування важке, болісне і дороге. За цей час вже пішло понад 100 тисяч гривень. Більше ми не маємо. А попереду ще більше року лікування, на яке потрібні колосальні кошти.

Тому звертаємось до всіх небайдужих і просимо допомогти зібрати кошти на подальше лікування нашого синочка», – зазначила Лариса Крайц.

Охочі допомогти 10-річному Арсену можуть переказати кошти на лікування на картку тата хлопчика: 5363 5423 1028 1796 ПриватБанк (Крайц Сергій Леонідович)

10-річний хлопчик з Волині бореться з раком: рідні благають про допомогу
10-річний хлопчик з Волині бореться з раком: рідні благають про допомогу

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Теги: рак, Волинь, допомога, хлопчик
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