На Боженка у Луцьку бус врізався у стіну і перекинувся: є потерпілі





Про це Інформаційному агентству



Автопригода сталася 25 серпня в обідню пору. Мікроавтобус Mercedes в’їхав у прибудову, від чого у стіні утворився отвір. Сама автівка перекинулась. Ймовірно, через погодні умови водій не впорався з керуванням і заїхав у стіну. Унаслідок автопригоди постраждали люди.



Інформацію про ДТП з постраждалими підтвердили у пресслужбі поліції.



Як повідомили у диспетчерській службі швидкої, у автомобілі перебувало троє людей, серед яких – дитина. Госпіталізували жінку. Дитину оглянули лікарі на місці автопригоди, чоловік від госпіталізації відмовився.



На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.



Фото - видання

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