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На Боженка у Луцьку бус врізався у стіну і перекинувся: є потерпілі

На Боженка у Луцьку бус врізався у стіну і перекинувся: є потерпілі
У Луцьку на вулиці Боженка сталася ДТП з потерпілими. Унаслідок автопригоди бус в’їхав у прибудову.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Автопригода сталася 25 серпня в обідню пору. Мікроавтобус Mercedes в’їхав у прибудову, від чого у стіні утворився отвір. Сама автівка перекинулась. Ймовірно, через погодні умови водій не впорався з керуванням і заїхав у стіну. Унаслідок автопригоди постраждали люди.

Інформацію про ДТП з постраждалими підтвердили у пресслужбі поліції.

Як повідомили у диспетчерській службі швидкої, у автомобілі перебувало троє людей, серед яких – дитина. Госпіталізували жінку. Дитину оглянули лікарі на місці автопригоди, чоловік від госпіталізації відмовився.

На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.

Фото - видання Волинь UA

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Теги: аварія, Боженка, Луцьк
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