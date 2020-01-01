На Боженка у Луцьку бус врізався у стіну і перекинувся: є потерпілі
Сьогодні, 16:20
У Луцьку на вулиці Боженка сталася ДТП з потерпілими. Унаслідок автопригоди бус в’їхав у прибудову.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Автопригода сталася 25 серпня в обідню пору. Мікроавтобус Mercedes в’їхав у прибудову, від чого у стіні утворився отвір. Сама автівка перекинулась. Ймовірно, через погодні умови водій не впорався з керуванням і заїхав у стіну. Унаслідок автопригоди постраждали люди.
Інформацію про ДТП з постраждалими підтвердили у пресслужбі поліції.
Як повідомили у диспетчерській службі швидкої, у автомобілі перебувало троє людей, серед яких – дитина. Госпіталізували жінку. Дитину оглянули лікарі на місці автопригоди, чоловік від госпіталізації відмовився.
На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.
Фото - видання Волинь UA
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Автопригода сталася 25 серпня в обідню пору. Мікроавтобус Mercedes в’їхав у прибудову, від чого у стіні утворився отвір. Сама автівка перекинулась. Ймовірно, через погодні умови водій не впорався з керуванням і заїхав у стіну. Унаслідок автопригоди постраждали люди.
Інформацію про ДТП з постраждалими підтвердили у пресслужбі поліції.
Як повідомили у диспетчерській службі швидкої, у автомобілі перебувало троє людей, серед яких – дитина. Госпіталізували жінку. Дитину оглянули лікарі на місці автопригоди, чоловік від госпіталізації відмовився.
На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.
Фото - видання Волинь UA
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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