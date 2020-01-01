У Луцьку поблизу відділку поліції зіткнулися Mercedes та Audi. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



За словами свідків ДТП, очевидно, Mercedes не надав перевагу Audi, який хотів здійснити поворот направо на вулицю Грибоєдова. Унаслідок автопригоди легковики зазнали ушкоджень.



Станом на 16:11 учасники аварії очікували патрульних.



Деталі – згодом.





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