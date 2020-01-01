У Луцьку поблизу відділку поліції зіткнулися Mercedes та Audi. ФОТО
Сьогодні, 16:40
У Луцьку на повороті з проспекту Перемоги на вулицю Грибоєдова зіткнулися два легковики.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За словами свідків ДТП, очевидно, Mercedes не надав перевагу Audi, який хотів здійснити поворот направо на вулицю Грибоєдова. Унаслідок автопригоди легковики зазнали ушкоджень.
Станом на 16:11 учасники аварії очікували патрульних.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За словами свідків ДТП, очевидно, Mercedes не надав перевагу Audi, який хотів здійснити поворот направо на вулицю Грибоєдова. Унаслідок автопригоди легковики зазнали ушкоджень.
Станом на 16:11 учасники аварії очікували патрульних.
Деталі – згодом.
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