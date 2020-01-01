У центральному парку Луцька автохами паркуються на траві





Про це



Одразу інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради відреагували на таких правопорушників, котрі розмістили авто на зеленій зоні у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки по вулиці Глушець, що є порушенням п.п. 2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.



На порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП та передали на розгляд адміністративних комісій за місцем їх проживання.



Штраф за вказане порушення від 340 до 1360 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За допомогою камер відеонагляду виявили чергових «майстрів паркування» в центральному парку Луцька.Про це повідомляють на сторінці департаменту мунварти Луцької міської ради.Одразу інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради відреагували на таких правопорушників, котрі розмістили авто на зеленій зоні у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки по вулиці Глушець, що є порушенням п.п. 2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.На порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП та передали на розгляд адміністративних комісій за місцем їх проживання.Штраф за вказане порушення від 340 до 1360 грн.

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