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У двох селах Луцького району три дні не буде газу

У двох селах Луцького району три дні не буде газу
Завтра, 26 серпня, спеціалісти АТ «Волиньгаз» проведуть ремонтно-профілактичні роботи на газових мережах високого та середнього тиску в селі Чаруків Луцького району. У зв'язку з цим буде тимчасово припинять газопостачання з 8.00 години 26 серпня до 17.00 години 28 серпня.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Зокрема, газу не буде за такими адресами:

вул. Вокзальна (107 споживачів),
вул. Польова (10 споживачів),
вул. Львівська (13 споживачів),
вул. Молодіжна (21 споживач),
вул. Набережна (14 споживачів),
вул. Першотравнева (16 споживачів),
вул. Поштова (47 споживачів),
вул. Рибхозна (39 споживачів),
вул. Стара (1 споживач),
вул. Шкільна (35 споживачів)

Окрім того, вікдлючать газопостачання і в селі Вигуричі на вулиці Центральній (62 споживачі).

В ході робіт фахівці замінять три запірні пристрої у відповідності до затвердженого Плану розвитку АТ "Волиньгаз" на 2020 рік. Це дозволить покращити надійність системи газопостачання та підвищить безпеку використання газу у побуті.

Відновлення газопостачання 365 споживачам відбудеться поетапно 27 серпня 2020 року з 14.00 після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: Чаруків, газ, відключення
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