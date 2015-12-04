Злодій-рецидивіст із Рівненщини обікрав будинок волинянина
Сьогодні, 17:43
У Луцькому районі поліція затримала чоловіка, котрий обікрав будинок волинянина.
У неділю, 23 серпня, до поліції із заявою звернувся 44-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що його будинок обікрали, про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Зловмисник проник до помешкання та викрав ювелірні вироби. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 тисячі гривень.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 43-річний житель Рівненської області, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Викрадені речі вилучили.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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У неділю, 23 серпня, до поліції із заявою звернувся 44-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що його будинок обікрали, про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Зловмисник проник до помешкання та викрав ювелірні вироби. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 тисячі гривень.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 43-річний житель Рівненської області, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Викрадені речі вилучили.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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