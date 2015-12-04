Злодій-рецидивіст із Рівненщини обікрав будинок волинянина

У Луцькому районі поліція затримала чоловіка, котрий обікрав будинок волинянина.У неділю, 23 серпня, до поліції із заявою звернувся 44-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що його будинок обікрали, про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.Зловмисник проник до помешкання та викрав ювелірні вироби. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 тисячі гривень.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 43-річний житель Рівненської області, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Викрадені речі вилучили.Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.