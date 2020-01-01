Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 серпня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі близько +10…+12 градусів, удень – до +23…+24.
Вітер південний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі близько +10…+12 градусів, удень – до +23…+24.
Вітер південний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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